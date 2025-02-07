الجمعة 07 فبراير 2025
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محافظات

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تجرى تدريبًا حول أساسيات الطوارئ الطبية (صور)

جانب من فعاليات التدريب،فيتو
جانب من فعاليات التدريب،فيتو

 نظمت إدارة التدريب بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، في محافظة الإسماعيلية، برنامجا تدريبيا متخصصا حول "أساسيات الطوارئ الطبية " Basic Emergency Course.  

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وأقيم التدريب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك لتعزيز مستوى الرعاية الصحية في مصــر،   
 

جانب من فعاليات الدريب،فيتو
جانب من فعاليات التدريب،فيتو
جانب من فعاليات الدريب،فيتو
جانب من فعاليات التدريب،فيتو
جانب من فعاليات الدريب،فيتو
جانب من فعاليات التدريب،فيتو


المستهدف من التدريب 

 واستهدف التدريب 25 متدربًا من الكوادر التمريضية في محافظة الإسماعيلية، بمجالات الرعاية الأولية والطوارئ والعمليات، ومنشآت فرع الهيئة بالإسماعيلية.  

 

إجراء مجموعة شاملة من التدريبات 

 وتضمن البرنامج مجموعة شاملة من التدريبات التي تهـدف إلى تعزيز مهارات المشاركين في التعامل مع مختلف حالات الطوارئ، وكان من بين المحتويات الرئيسية للتدريب (إدارة الصدمات، التعامل مع الكسور والحروق، الإنعاش القلبي الرئوي، إدارة مجرى الهواء، والتعامل مع حالات التسمم، كما تضمن أيضًا مهارات التواصل في حالات الطــوارئ والاعتبـارات الأخـلاقية والقانونيـة). 

جانب من فعاليات الدريب،فيتو
جانب من فعاليات التدريب،فيتو
جانب من فعاليات الدريب،فيتو
جانب من فعاليات التدريب،فيتو
جانب من فعاليات الدريب،فيتو
جانب من فعاليات التدريب،فيتو

تعزيز قدرة الكوادر الطبية 

 يأتي هذا التدريب في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز قدرات الكوادر الطبية، في الإسماعيلية والتعامل مع الحالات الطارئة،خاصة تلك الناتجة عن النزاعات والكوارث، مما يسهم في تحسين استجابة النظام الصحي ويعزز من قدرة الفرق الطبية على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والمصابين في الأوقات الحرجة. 

 

تحسين الخدمات الصحية في القطاع الصحي 

 ويعكس التعاون بين الهيئة العامة للرعايـة الصحية،، ومنظمة الصحة العالمية الالتزام المشترك بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير مهارات العاملين في القطاع الصحي.

جانب من فعاليات الدريب،فيتو
جانب من فعاليات التدريب،فيتو
جانب من فعاليات الدريب،فيتو
جانب من فعاليات التدريب،فيتو
جانب من فعاليات الدريب،فيتو
جانب من فعاليات التدريب،فيتو
جانب من فعاليات الدريب،فيتو
جانب من فعاليات التدريب،فيتو

 وأقيم التدريب بإشراف الدكتورة هبه عويضة مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ونسق التدريب الدكتورة نهلة فوزي مدير إدارة التدريب بالفرع. 

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