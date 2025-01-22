الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

أرسين فينجر يقود ورشة عمل لاكتشاف المواهب

أرسين فينجر،فيتو
أرسين فينجر،فيتو

قرر  مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تنظيم ورشة عمل يوم ٦ فبراير المقبل بحضور أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، واستيفان مارتينز المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تختص باكتشاف الموهوبين وتنظيم الأكاديميات، كما تقام ورشة عمل للحكام يوم ٨ فبراير المقبل بحضور بوساكا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

كما تم  تعيين الدكتور محمد أبو العلا رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد وفقا للتشكيل والهيكلة الجديدة للإدارة الطبية لشئون المنتخبات الوطنية.


- وفي مجال تطوير العاملين بالاتحاد وافق مجلس الإدارة على ترشيحات المدير التنفيذي للاتحاد لعدد من الكوادر الشابة للمشاركة في مؤتمر الامتثال الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالبرازيل من خلال الدورات التدريبية في مجالات المالية ونظم المعلومات وإدارة الأحداث الرياضية وتكنولوجيا كرة القدم.

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