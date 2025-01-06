أبو ريدة يقود ثورة تصحيح داخل اتحاد الكرة، البداية بإلغاء قرارات مجلس علام.. تشكيل لجنة فنية لتطوير الكرة.. إقالة ميكالي.. صرف مستحقات الحكام المتأخرة.. الاستعانة بخبير أجنبي للارتقاء التحكيم

تركة ثقيلة تسلمها مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، من المجلس المنتهية ولايته برئاسة جمال علام، بعدما رحل الأخير عن مبنى الجبلاية مخلفا وراءه الكثير من الأزمات، التي عجز هو ورفاقه عن مواجهته رغم أهميتها، إما بسبب ضعف المجلس وعدم جرأته على مواجهة هذه الملفات، وإما بسبب نقص خبرات أعضائه.

ورغم ثقل التركة التي تسلمها أبو ريدة ورفاقه في المجلس الجديد، إلا أن الرجل استطاع بما يملكه من خبرات إدارية متراكمة وشخصية قيادية، اكتسبها من مكانته الدولية كأحد أبرز أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحادين الدولي والافريقي، في التصدي لأغلب الملفات الشائكة والعاجلة داخل منظومة الكرة المصرية، والتي تستعرضها فيتو في السطور التالية:

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

إلغاء قرارات مجلس علام في أخر شهرين

في جلسته الأولى قرر هاني أبو ريدة وأعضاء مجلسه، إلغاء جميع القرارات المالية والتعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الماضيين، قبل تولي مجلس الإدارة الحالي مهامه، مع تكليف المدير التنفيذي الجديد مصطفى عزام بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة في ولاية مجلس جمال علام، خاصة بعدما شهدت تعيين بعض الأشخاص في الإدارات المختلفة داخل اتحاد الكرة وفروعه مجاملة لأعضاء المجلس السابق، ما تسبب في تكبد خزينة الجبلاية أعباءًا مالية غير مسبوقة.

اللجنة الفنية باتحاد الكرة، فيتو

تشكيل اللجنة الفنية

وفي اجتماعه الثاني يوم 25 ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس أبو ريدة تشكيل اللجنة الفنية الجديد داخل اتحاد الكرة برئاسة حسن شحاتة وعضوية عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين لتصبح مسئولة عن الأتي:

قيام اللجنة الفنية باتحاد الكرة بوضع استراتيجية مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات المختلفة، وتقديم المشورة في كل ما يتعلق بالنواحي الفنية للكرة المصرية، ودراسة المسابقات بالدرجات المختلفة، ووضع تصور خريطة مسابقات المراحل السنية للمواسم المقبلة.

كما ستكون اللجنة مسؤولة عن وضع معايير الاختيار للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، ووضع خطة لتأهيل جميع العناصر الفنية والإدارية، إلى جانب اعتماد خطة عمل المدير الفني للاتحاد ولجنة المدربين.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن إعداد وتأهيل المدربين وإيفادهم للمشاركة في معايشات خارجية لدى هيئات رياضية تساهم في صقل خبراتهم التدريبية، وتغيير محتوي الدورات التدريبية لتتناسب مع المتغيرات العالمية، ودعم المدربين الأكفاء في المنتخبات الوطنية وعدم ربط استمرارهم بالنتائج إذا توافرت مؤشرات تدل على أنه مدرب واعد، فضلا عن الاهتمام بالإعداد والتأهيل النفسي للاعبين.

اللجنة الفنية ستعمل على تحديد المشاكل التي تواجه المنتخبات الوطنية والعمل على حلها، والاهتمام بموضوع ( التسنين) وعقد اتفاقات خارجية تضمن عدم حدوثه، والاهتمام بالإعداد والتجهيز لمنتخب مواليد 2005 لقرب موعد إتبارطه

إقالة ميكالي، فيتو

إقالة ميكالي

وفي خطوة لاقت ترحيبا كبيرا داخل الشارع الرياضي، قرر هاني أبو ريدة وزملاءه في مجلس الجبلاية، إقالة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، بسبب ضخامة الراتب الشهري الذي يتقاضاه، والذي يتخطى إجمالي جميع مرتبات الأجهزة الفنية لباقي المنتخبات، بما فيها المنتخب الأول بقيادة حسام حسن

ميكالي كان يتقاضى راتبا شهريا يقدر ب120 ألف دولار، ما يعادل خمسة ملايين جنيه مصري، في حين يتقاضى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني مليون جنيه فقط، وهو أمر غير منطقي أن يتقاضى مدرب منتخب الشباب خمسة أضعاف ما يتقاضاه مدرب المنتخب الأول، الذي يمثل واجهة الكرة المصرية

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب 2005، فيتو

تعيين أسامة نبيه بديلا لـ"ميكالي"

واعتمدت اللجنة الفنية باتحاد الكرة، بعد موافقة مجلس الجبلاية توصية المدير الفني للاتحاد علاء نبيل تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه مديرًا فنيًا وعلاء عبده، مدربًا عامًا، ومحمد عمر، النور مدربًا، وأيمن طاهر، مدربًا لحراس المرمى، وحمادة أنور مديرًا إداريًا، وأحمد عصام، محللًا للأداء وأيمن فريد طبيبًا ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وعباس حسنين وأحمد ممدوح أخصائيي تدليك.

صرف بدلات الحكام وزيادتها

قرارات أبو ريدة لم تتوقف عند الملفات السابقة، بل نجح الرجل في غلق ملف مفتوح منذ سنوات طويلة مضت، وهو ملف مستحقات الحكام المتأخرة، وأصدر الرجل قرارًا بصرف جميع مستحقات الحكام المتأخرة عن المواسم السابقة وحتى الـ31 من ديسمبر الماضي، والتي بلغت 9 ملايين جنيه.

وجيه أحمد رئيس القائم بأعمال لجنة الحكام، فيتو

كما قرر أبو ريدة تكفل خزينة اتحاد الكرة بدفع جميع بدلات الحكام في كافة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة لتخفيف العبء على الأندية، باستثناء الدوري الممتاز، حيث تتحمل الأندية المشاركة فيه بدلات الحكام.

كما اعتمد مجلس اتحاد الكرة التصور الجديد لزيادة بدلات الحكام في كل المراحل السنية، بناء على التصور المقدم من قبل لجنة الحكام برئاسة وجيه احمد والذي أعده جيمس حنا المدير المالي للجنة الحكام، وتم توجيه التعليمات الخاصة بالزيادات الجديدة بداية من الأول من يناير الجاري لجميع المناطق بعد التصديق النهائي من الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

تعيين خبير أجنبي لتطوير الحكام

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل واضح نيته تعيين خبير أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام في اتحاد الكرة، وستكون مهمته الأولى تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستوى الحكام، بعدما وعد أندية القسم الأول بالاستعانة بخبير أجنبي، للعمل على تطوير مستوى الحكام ومواجهة الأخطاء التحكيمية الكارثية التي شهدتها مسابقة الدوري الممتاز بشكل مبكر جدا في الموسم الحالي.

اتحاد الكرة المصري، فيتو

إلزام الأندية بتسديد مديونيات الاتحاد المتأخرة لديها

ونظرا للأزمة المالية التي يمر بها اتحاد الكرة وقلة الموارد في السنوات الأخيرة، ولمواجهة أزمة السيولة، قرر مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة إلزام جميع الأندية المديونة لاتحاد الكرة بالوفاء بالتزاماتها المالية لصالح خزينة الاتحاد، ولن يسمح بفتح القيد خلال الانتقالات الشتوية الحالية لهذه الأندية ما لم تقم بتسوية مديونياتها لاتحاد الكرة.

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