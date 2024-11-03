مشروب الزنجبيل بالليمون يخفف من الغثيان للحوامل ويقلل من الاحتقان

يساعد شرب شاي الليمون والزنجبيل قبل النوم على تحسين اليقظة والترطيب، كما أنه قد يقلل من عسر الهضم واحتقان الأنف وغير ذلك.

الليمون والزنجبيل هو منقوع عشبي يتم تحليته مثل بالعسل، ويساعد المشروب كذلك على الاسترخاء والهدوء، هذا بالإضافة للعديد من الفوائد العديدة.

يخفف من عسر الهضم

إذا كان عسر الهضم المزمن أو تناول عشاء ثقيل يمنع الشخص من النوم لفترة أطول مما يريد، فقد يكون كوب من شاي الليمون والزنجبيل مشروب رائعًا قبل التوجه إلى السرير.

الزنجبيل هو جذر يستخدم منذ فترة طويلة في الطب البديل والشعبي لقدرته على تخفيف الإمساك، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

يحتوي الليمون على مركب نباتي يسمى الليمونين يساعد في الهضم عن طريق المساعدة في تحريك الطعام على طول الجهاز الهضمي - مما قد يخفف من الشعور غير المريح بالامتلاء.

في حين أن كمية الليمونين في كوب معين من شاي الليمون والزنجبيل ستختلف، فقد تجد أن مزيج الليمون والزنجبيل والماء في شاي الليمون والزنجبيل يهدئ عسر الهضم.

يخفف من الغثيان

لطالما تم الترويج للزنجبيل لقدرته على تخفيف الغثيان، الذي يعاني منه العديد من الأشخاص أثناء الحمل أو العلاج الكيميائي، ووفقًا للأبحاث، قد يكون تناول 1-1.5 جرام من الزنجبيل يوميًا كافيًا للحصول على تأثير مضاد للغثيان

ويكون الزنجبيل أكثر فعالية في المساعدة على تجنب الغثيان المرتبط بالحمل، ومع ذلك يبدو أنه أقل فعالية في منع القيء، ويُعتبر منقوع الليمون والزنجبيل آمنًا بشكل عام أثناء الحمل.

يقلل من احتقان الأنف

قد يساعد البخار الناتج عن الليمون والزنجبيل الساخن في فتح تجاويف الأنف - مما يساعد على تنظيف الأنف المسدود، كما أن شرب شيء دافئ يهدئ أيضًا التهاب الحلق الناتج عن تراكم المخاط.

لن يعالجك شاي الليمون والزنجبيل من أي من هذه، لكنه قد يساعد في تخفيف الاحتقان، مما يسمح للهواء بالتدفق عبر الأنف بشكل أسهل قليلًا.

يخفف الإمساك

يمكن أن ينتج الإمساك عن عدة عوامل، بما في ذلك الجفاف والنظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف.

عندما ينشأ الإمساك نتيجة للجفاف، فإن الاسترخاء في المساء مع كوب دافئ من شاي الليمون والزنجبيل قد يساعد لأن الماء يساعد البراز على المرور عبر الجهاز الهضمي بسهولة أكبر.

إذا كان الشخص يعاني من الإمساك المزمن، فمن المهم شرب كمية كافية من السوائل طوال اليوم أيضًا.

يساعد في مكافحة الالتهاب

يتميز الزنجبيل، بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويرتبط الالتهاب المزمن بحالات مثل متلازمة التمثيل الغذائي والسرطان ومرض الزهايمر وأمراض القلب