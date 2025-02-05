الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة تحذر من الإفراط في تناول المسكنات وتوضح أسباب الاعتلال الكلوي

المسكنات، فيتو
المسكنات، فيتو

كشف الدكتور عماد عبد الستار مدير مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي عن أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوي.

وأشار مدير مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي إلى أن الإصابة ببعض الأمراض المزمنة تؤثر في الكلى وكذلك الإصابة بأمراض المسالك البولية تسبب اعتلال كلوي وأمراض المناعة مثل الذئبة الحمراء والروماتويد لها  أدوية خاصة بها تؤثر في وظائف الكلى.


الاستخدام السيئ للمضادات الحيوية يسبب فشل في وظائف الكلى

وحذر من الاستخدام السيئ للمضادات الحيوية يمكن أن تسبب فشل في وظائف الكلى.

وتتعرض الكلى في جسم الإنسان إلى عدة امراض منها ضعف وظائف الكلى حتى تصل إلى فشل وظائف الكلى والفشل الكلوي ولا تستطيع الكليتين القيام بوظائفها حيث تعمل الكلى على تنظيف الجسم والدم من السموم وإخراجها عن طريق البول. 

 

طرق الوقاية من الاعتلال الكلوي

وكشفت وزارة الصحة عن طرق الوقاية من الاعتلال الكلوي منها:

التغذية السليمة

متابعة السكر بانتظام لمرضى السكر

متابعة الضغط بانتظام لمرضى الضغط

الابتعاد عن الاستخدام المفرط للمسكنات والمضادات الحيوية.

 

فحوصات للكشف عن الاعتلال الكلوي

وتوفر وزارة الصحة عدد من الفحوصات المجانية للكشف عن الإصابة بالاعتلال الكلوي منها:

1-نسبة السكر العشوائي  والتراكمي

2-مؤشر كتلة الجسم

3-فحوصات الكلى

4-نسبة الدهون بالدم

وتوفر وزارة الصحة مبادرة الاكتشاف المبكر لمرض الاعتلال الكلوي والمبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.

وأكدت وزارة الصحة أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

 

وأشارت وزارة الصحة أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقًا للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقًا للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحًا أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع الأدلة الاسترشادية، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

 

وأكدت أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، لافتا إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام «جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي الذئبة الحمراء الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي أمراض المناعة امراض المسالك البولية مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

مواد متعلقة

حصاد عام من الحرب على غزة، الاحتلال يقصف القطاع بـ85 ألف طن متفجرات، يرتكب 3654 مجزرة، يخلف 140 ألف شهيد ومصاب، والكيان الصهيوني يتكبد فاتورة باهظة، محطات فاصلة منذ انطلاق طوفان الأقصى

أبرز القضايا التي يناقشها مسلسل تيتا زوزو

فوربس: تايلور سويفت أغنى موسيقية في التاريخ بـ 1.6 مليار دولار

فوائد الشعير المغلي، ينقص وزنك ويحافظ على جهازك الهضمي

سيراميكا يكشف سر فشل انتقال بيكهام للزمالك

رد فعل أحمد قندوسي على قرار الأهلي بإحالته للتحقيق

محمد رمضان: معلول قيمة كبيرة وننتظر عودته

الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة

ads

الأكثر قراءة

طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة الونش

بعد رحيل الأمير تاركا ثروة قيمتها 13 مليار دولار، اختيار نجله رحيم زعيما لجماعة الحشاشين

خلال ساعات، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2025 خلال ساعات

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالبحر الأحمر

طقس الخميس، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار

بينهم دولة عربية، الكشف عن أسماء دول يخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين إليها

طقس الخميس، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

منوعات

المزيد

"بيتي كالاتور"، أقصر سلم كهربائي يثير سخرية رواد مواقع التواصل (صور)

تركي الفيصل لـ ترامب: الشعب الفلسطيني ليس مهاجرا غير شرعي ليتم ترحيله

لم تحتمل فراقها، أم بريطانية تحتفظ بجثة ابنتها 14 شهرا

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر الأرز بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 5/2/2025

كم يبلغ سعر السكر اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

تقلبات جوية خلال 48 ساعة.. أمطار وأتربة وبرودة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

أشهر موالد الصوفية في ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية