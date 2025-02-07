الجمعة 07 فبراير 2025
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السجن 45376 عاما، محكمة تركية تصدر عقوبة الأطول في التاريخ ضد متهمين، ماذا فعلا

المتهم الرئيسي محمد
المتهم الرئيسي محمد أيدين، فيتو

في واقعة غير مسبوقة، أصدرت محكمة جنائية تركية حكمًا مذهلًا بالسجن لمدة 45376 عامًا و6 أشهر بحق مؤسس نظام الاحتيال المالي المعروف باسم "بنك المزرعة"، بعد إدانته بارتكاب جرائم مالية جسيمة.

 

تفاصيل القضية

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي محمد أيدين، الملقب بـ"توسونجوك"، إلى جانب شقيقه فاتح أيدين والمتهم الثالث كوراي هاسجول، بعد جلسة مطولة شهدت انقطاعًا استمر نحو ساعتين.

وواجه المتهمون تهمًا خطيرة، من بينها، الاحتيال عبر أنظمة المعلومات، وغسل الأموال، وتشكيل وإدارة تنظيم إجرامي.

وجرت المحاكمة أمام المحكمة الجنائية العليا السادسة في الأناضول، حيث مثل 5 متهمين محتجزين، من بينهم محمد أيدين (33 عامًا) وشقيقه فاتح أيدين، في 5 قضايا منفصلة تم النظر فيها مجتمعة.

 

 عقوبات مالية ضخمة

ولم يقتصر الحكم على العقوبات السجنية فقط، بل فرضت المحكمة غرامة مالية ضخمة بلغت 496 مليونًا و64 ألف ليرة تركية على كل من محمد أيدين وشقيقه فاتح، على أن يتم تسديدها خلال 24 شهرًا.

 

حكم يدخل التاريخ

ويُعد هذا الحكم من بين أطول الأحكام القضائية في التاريخ، ليعكس حجم الجرائم المرتكبة، وسط جدل واسع حول نظام العقوبات في تركيا وتأثير هذا القرار في الرأي العام.

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محكمة جنائية تركية نك المزرعة جرائم مالية الإحتيال المالى محمد أيدين
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