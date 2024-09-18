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خارج الحدود

وزير الخارجية الأردني يكشف حقيقة اتجاه بلاده لإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

وزير الخارجية الأردنى
وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي

وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن الدكتور أيمن الصفدي نداء هاما لكل دول العالم بأن يتحركوا فورا للجم العدوانية الإسرائيلية.

اجتماع لجنة عربية إسلامية بشأن وقف الحرب على غزة

جاء ذلك في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش اجتماع لجنة عربية إسلامية بشأن وقف الحرب على غزة الذي استضافه الأردن اليوم الأربعاء، مؤكدا أن التصعيد الإسرائيلي مستمر وخطره كبير ونتصدى له بكل إمكانياتنا

وأضاف: "كل ما نعتقد أنه يخدم هدفنا لوقف العدوان على غزة هو على الطاولة ولا نعتقد أن إلغاء اتفاقية السلام سيخدم فلسطين والأردن، بل نوظف اتفاقية السلام لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني”.

إسرائيل تدفع المنطقة كلها إلى هاوية حرب إقليمية 

وأشار الصفدي إلى أن إسرائيل تدفع المنطقة كلها إلى هاوية حرب إقليمية رغم أن هناك دولا اعترفت بدولة فلسطين وسيكون هنالك اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للدفع للاعتراف بدولة فلسطين وتكون بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وختم تصريحاته قائلا: "إن أمن الأردن وسيادته واستقراره وحدوده خطوط حمراء سنقوم بكل ما يجب أن نقوم به لحمايتها".

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