الخميس 30 يناير 2025
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جامعة دمنهور تطلق ثاني أفواجها الطلابية للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وفد جامعة دمنهور
وفد جامعة دمنهور بمعرض الكتاب، فيتو

أطلقت جامعة دمنهور ثاني وفودها الطلابية للمشاركة  في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة - نائب رئيس الجامعة لشcون التعليم والطلاب.

 

كما يأتي في إطار حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس على دعم الأنشطة الطلابية، والمشاركة في مختلف الفعاليات والأحداث الثقافية الهامة؛ بهدف الإثراء التثقيفي والمعرفي للطلاب، وبناء جيل واع مثقف قادر على المشاركة الفعالة لبناء الجمهورية الجديدة.

 

من جانبه أكد "ترابيس" أن هذا العرس الثقافي يعد فرصة رائعة للطلاب لاستكشاف عالم الكتب والمعرفة، مؤكدًا حرص الجامعة على إطلاق وفودها الطلابية بصفة مستمرة خلال فترة انعقاد المعرض حيث تتيح هذه الزيارات تجارب غنية ومفيدة لطلاب الجامعة، موجهًا الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحرصه على إتاحة الفرصة أمام طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة لزيارة فعاليات المعرض بالمجان وتوفير كافة سبل الدعم والراحة لهم.

 

كما أوضح "شعلة" أن هذه الزيارة فرصة لطلاب الجامعة لتعزيز مهاراتهم البحثية والتعليمية، واكتشاف مصادر جديدة للمعلومات والمعرفة، حيث تمكنهم من استكشاف مجموعة واسعة من الكتب والمواد التعليمية من مختلف الناشرين المحليين والعالميين، والتعرف على أحدث الإصدارات والكتب الجديدة في مختلف المجالات، والتواصل مع الناشرين والمؤلفين والمتخصصين في مختلف المجالات، كما يمكنهم  الحصول على فرصة لشراء الكتب بأسعار خاصة، وكذا إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية التي تقام في المعرض.

  

خلال زيارتهم، قام الطلاب بجولة في مختلف أروقة المعرض، وتفقد الطلاب كافة أقسام المعرض وأجنحة دور النشر المختلفة والقطاعات والدول المشاركة، كما اطلع الطلاب على رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الخاصة بجناح الرقابة الإدارية، وكذا تفقدوا الفعاليات الثقافية والعروض الفنية المتنوعة، وقاموا باقتناء بعض الكتب والتقاط الصور التذكارية، موجهين الشكر لرئيس الجامعة على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مثل هذه الفعاليات الهامة.


 جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب تستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 1345 دار نشر من 80 دولة، وتشهد الدورة الـ56 للمعرض نجاح منقطع النظير وقدرة هائلة على استقطاب الجمهور من مختلف الأنحاء وذلك لتنوع الفعاليات والمعروضات حيث يقدم المعرض 600 فعالية متنوعة تشمل أنشطة ثقافية وفنية، تقام على مدار أيام انعقاد المعرض.

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