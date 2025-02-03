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جامعة دمنهور تعقد أولى دورات التنمية البشرية بعنوان "مهارات القيادة الفعالة"

دورات تدريبية بجامعة
دورات تدريبية بجامعة دمنهور، فيتو

 عقد مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025، فعاليات أولى دورات التنمية البشرية باللغة الإنجليزية بعنوان " مهارات القيادة الفعالة  Effective Leadership Skills"، بمبنى المعامل المركزية بالمجمع العلمي بحضور عدد كبير من المتدربين من مختلف كليات الجامعة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة منى مبروك - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وإشراف الدكتور  أحمد حلمي  - مدير مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


 

وحاضر بالدورة الدكتورة سناء الشوبكي - مدرس اللغة الإنجليزية وسفير التميز الحكومي، ومدرب معتمد لتنمية مهارات اللغة ومهارات التنمية البشرية.
 

أكد حلمي أن تلك الدورة تأتي إيمانا  من جامعة دمنهور  بدور مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور في تقديم الدورات المدعمة والمتنوعة في مختلف المجالات لتأهيل أبنائنا الطلاب والخريجين والباحثين.


 

من جانبها أوضحت "مبروك" أن تلك الدورة تأتي في إطار جهود جامعة دمنهور لتعزيز مهارات الطلاب في القيادة والتواصل، وتقديم فرصة للمتدربين لتعلم اللغة الإنجليزية في سياق التنمية البشرية، كما تهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب على حل المشكلات والتفكير الإبداعي، وتقديم  فرصة للتعاون مع زملائهم في بيئة تعليمية محفزة.

 

وأوضحت "الشوبكي" أن تلك الدورة تتضمن محاور منها مهارات القيادة الفعالة، التواصل الفعال، حل المشكلات والتفكير الإبداعي، العمل الجماعي والتعاون، والقيادة والتحفيز.

 

من جانبهم أبدى الطلاب اعجابهم الشديد بالدورة ومدى استفادتهم بالمعلومات القيمة التي تلقوها أثناء حضور الدورة موجهين الشكر للدكتورة سناء على الجهد المبذول من سيادتها.

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دمنهور جامعة دمنهور رئيس جامعة دمنهور التنمية البشرية مهارات القيادة الفعالة

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