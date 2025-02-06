وفاة عبد المنعم قناوي بطل المقاومة الشعبية الملقب بصقر السويس

أعلن طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية وعضو مجلس النواب السابق، وفاة بطل المقاومة الشعبية بمحافظة السويس عبد المنعم قناوي.

منظمة سيناء العربية

وكتب خليل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "في ذمة الله وضمير الوطن الفدائى عبد المنعم قناوي - صقر السويس - آخر فدائيين منظمة سيناء العربية الذى كان له دور مهم فى حرب الاستنزاف وشن هجمات على العدو عقب هزيمة ١٩٦٧ والمقاومة والصمود أثناء حصار مدينة السويس عقب انتصار أكتوبر ١٩٧٣، اللهم تغمده بواسع رحماتك ومثوبتك ورضوانك جزاء ما أعطى، وللأسف تم التقصير في حقه كثيرا. نعزي أنفسنا وخالص عزائي لشعب السويس ولأسرته وأصدقائه ومحبيه وعارفي فضله."

البطل عبد المنعم قناوى

البطل عبد المنعم قناوى، من مواليد السويس فى 21 فبراير 1945، وهو أحد فرسان منظمة سيناء العربية، التى شكلها مجموعة من الفدائيين، لمعاونة القوات المسلحة فى حربها ضد اليهود عقب النكسة، وكان لسنوات طويلة بطلًا فى الدراجات والرماية وخاصة طوال سنوات الدراسة، وحصل على العديد من البطولات.



عبد المنعم قناوى.. الملقب بـ"صقر السويس"، أحد أبطال محافظة السويس قبل حرب 73، استطاع إنقاذ مقر قيادة الجيش الثالث من كارثة كانت تهدد بتدميره، وظل إلى يومنا هذا يناضل من أجل الحياة، ويعمل حاليا سائق لسيارة ميكروباص، يقوم من خلالها بتوصيل طلاب السويس يوميا إلى مدارسهم، ودائما ما يحكى لهم عن بطولات آبائهم وأجدادهم الذين نجحوا فى تحرير بلادهم.

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