هرمون السعادة، 6 أطعمة تؤدي إلى زيادة السيروتونين بالجسم

الأطعمة الغنية بالتريبتوفان قد تعزز إنتاج السيروتونين في الدماغ، والسيروتونين هو ناقل عصبي طبيعي وهرمون مرتبط بتنظيم الحالة المزاجية والذي يعرف بـ “هرمون السعادة"، حيث يعتبر الأطباء مستويات السيروتونين عاملًا رئيسيًا في الصحة العقلية بشكل عام.

ترتبط المستويات المنخفضة من السيروتونين بالاكتئاب والقلق والأرق وغيرها من حالات الصحة العقلية، وفي حين قد يحتاج بعض الأشخاص إلى أدوية لتنظيم مستويات السيروتونين، فقد تساعد بعض الأطعمة في تعزيز إنتاجه في الجسم.

الأطعمة التي تعزز السيروتونين

يمكن أن تكون الأطعمة والمكملات الغذائية مصادر جيدة للتريبتوفان، وهو حمض أميني أساسي يحتاجه الجسم ولكنه لا يستطيع إنتاجه، ويتم تصنيع السيروتونين من التربتوفان، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

فيما يلي ستة أطعمة غنية بالتريبتوفان وقد تساعد في تنظيم مستويات السيروتونين.

البيض

يمكن للبروتين الموجود في البيض أن يعزز بشكل كبير مستويات التربتوفان في بلازما الدم، وفقًا لأبحاث، ويعد الصفار غني بالحمض الأميني، إلى جانب:

التيروزين

الكولين

البيوتين

أحماض أوميجا 3 الدهنية

الجبن

الجبن مصدر ممتاز آخر للتريبتوفان، ومن الأطعمة اللذيذة التي يمكن صنهعا هي المكرونة بالجبن، والتي تجمع بين جبن الشيدر والبيض والحليب - وهي أيضًا مصادر جيدة للتريبتوفان.

التوفو

منتجات الصويا هي مصادر غنية بالتريبتوفان، ويمكنك استبدال التوفو بأي بروتين تقريبًا، مما يجعله مصدرًا ممتازًا للتريبتوفان للنباتيين والنباتيين الصرف.

بعض أنواع التوفو تحتوي على الكالسيوم، مما يعني أن الشركة المصنعة أضافت الكالسيوم، مما يوفر دفعة كبيرة من الكالسيوم للعظام.

سمك السلمون

يعد سمك السلمون من أكثر الأطعمة الصحية على الأطلاق، ويمكن مزجه مع البيض والحليب لصنع فطيرة تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان.

يتمتع سمك السلمون أيضًا بفوائد صحية محتملة أخرى، مثل المساعدة في موازنة الكوليسترول، وخفض ضغط الدم، وكونه مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

المكسرات والبذور

تحتوي جميع المكسرات والبذور على التربتوفان.

أظهرت الأبحاث أيضًا أن تناول كمية معتدلة من المكسرات بانتظام يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تحسين ملف الدهون والبروتين الدهني.

المكسرات والبذور هي أيضًا مصادر جيدة للألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

الديك الرومي

يعد لحم الديك الرومي غني بالتريبتوفان.

حبث يعزز التربتوفان السيروتونين، والذي بدوره يعزز الشعور بالهدوء وقد يساعد أيضًا في تنظيم النوم.

طرق أخرى لتعزيز السيروتونين

الطعام والمكملات الغذائية ليست الطرق الوحيدة لتنظيم مستويات السيروتونين، وقد تساعد هذه أيضًا:

التمارين الرياضية: أظهرت المراجعات البحثية أن النشاط البدني المنتظم قد يحاكي التأثيرات المضادة للاكتئاب.

أشعة الشمس: العلاج بالضوء وأشعة الشمس الطبيعية من العلاجات الشائعة للاكتئاب الموسمي، وتُظهر الأبحاث وجود علاقة واضحة بين التعرض للضوء الساطع ومستويات السيروتونين، للحصول على نوم أفضل أو لتحسين المزاج.

بكتيريا الأمعاء: جرب نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف لتغذية بكتيريا الأمعاء الصحية، والتي قد تؤثر على مستويات السيروتونين من خلال محور الأمعاء والدماغ، قود تكون البروبيوتيك التكميلية ذات قيمة أيضًا.

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