الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

اليونيسيف: مليون طفل بغزة يعانون صدمة نفسية

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

قالت  منظمة اليونيسيف، اليوم الخميس:الظروف المعيشية التي تواجهها الأسر في غزة خطيرة ونحن بحاجة لتوفير مياه الشرب والمساعدات والأغطية في غزة.

اليونيسيف: الظروف المعيشية التي تواجهها الأسر في غزة خطيرة 

وأضافت اليونيسيف:" هناك مخاطر جسدية ونفسية عديدة تواجه الأطفال في قطاع غزة"، مؤكدة  دخول 10 آلاف شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة حتى الآن لكننا نحتاج المزيد".

وتابع:" هناك حاجة لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وهناك مليون طفل من سكان قطاع غزة يعانون من الصدمة النفسية".

واستطردت:"نحاول إدخال ملابس ومواد غذائية للأطفال في قطاع غزة وواجهنا صعوبة لإدخالها ونشعر بقلق كبير إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها سكان غزة".

وذكرت اليونيسيف، أنه إذا لم يتم تشغيل محطات تحلية المياه بغزة فإن مخاطر صحية تواجه أطفال القطاع، مشيرة إلى أن مستقبل قطاع غزة يقرره سكان القطاع بأنفسهم وهم مصرون على إعادة بناء ما تهدم.

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اليونيسيف غزة قطاع غزة

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