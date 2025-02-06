الخميس 06 فبراير 2025
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سياسة

مجلس النواب يناقش اتفاقية إنشاء خط سكة حديد “الروبيكي- بلبيس"

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يناقش  مجلس النواب، خلال جلساته العامة الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

 

قانون الإجراءات الجنائية 

 

كما يستأنف مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجدي، حيث يناقش المجلس خلال جلسته العامة الأحد،  المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨، ويناقش المواد من ٣٣٩ إلى ٣٩٨ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٣٩٩ إلى ٤٦٤ بجلسة يوم الثلاثاء.

 

النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

 

ويمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 

امتيازات مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

 تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

البحث عن البترول في الصحراء الغربية

كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٥، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.

وفي جلسة الأحد أيضا يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، في جلسة الإثنين مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR  كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

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