محافظ الدقهلية يكرم اثنين من أصحاب المخابز البلدية

قام محافظ الدقهلية اليوم بتكريم اثنين من أصحاب المخابز البلدية بنطاق مركز ومدينة المنصورة وذلك لالتزام المخبزين بإنتاج الخبز المطابق للمواصفات وبالجودة المطلوبة، وأصحاب المخابز هما الحاجه نور أحمد جمعة، والحاج مهاب محمد بركات.

وجاء ذلك في إطار حرص اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على مكافأة المجدين وتقديرهم وتقديمهم كنماذج يحتذى بها.

شروط الاختيار والتكريم لأصحاب المخابز

وأوضح اللواء "مرزوق" أن اختيار هذه المخابز لتكريم أصحابها جاء نتيجة ملاحظة الالتزام من جانبهم بانتاج الخبز المطابق للمواصفات وبالجودة المطلوبة من خلال زيارته الشخصية الميدانية المفاجئة والمتكررة.

محافظ الدقهلية يمنح أصحاب المخابز المكرمين شهادات شكر وتقدير

ومنح محافظ الدقهلية أصحاب المخابز المكرمين شهادات شكر وتقدير من المحافظة تقديرا لالتزامهم بالاشتراطات والمواصفات والاوزان الجيدة في عملية انتاج رغيف الخبز، وحضر التكريم علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وفي هذا السياق أكد محافظ الدقهلية ضرورة أن تلتزم جميع المخابز بنطاق المحافظة في أعمال إنتاجية الخبز وأن تكون بالمواصفات والأوزان المقررة وكذلك الالتزام بعمليات صرف الخبز للمواطنين وفقا للبطاقة التموينية وعدم الصرف لأكثر من بطاقتين للفرد الواحد.

تنفيذ حملات تموينية على المخابز والأسواق بالدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التموين أهمية استمرار تنفيذ الحملات التموينية على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع بنطاق المحافظة حرصا على توفير السلع بالكميات المطلوبة والجودة والأسعار المناسبة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

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