محافظ دمياط يتفقد قافلة الرمد المتكاملة ويتابع الموقف الخاص بمشروع الصرف الصحي

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة ميدانية إلى شط جريبة بدمياط رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، استهلها بتفقد القافلة الطبية بالوحدة الصحية،التى أُقيمت بالتعاون بين لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء وبنك الشفاء المصرى، ومحافظة دمياط ومديرية الصحة

هذا وقد تابع " الدكتور أيمن الشهابى " العمل بالقافلة التى تضمنت تخصصات رمد متكاملة، لأمراض العيون حيث يتم تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل حالات لإجراء العمليات وإجراء نظارات طبية ، حيث تم خلالها الكشف على ٨٣٥ حالة وإجراء ٣٩٠ نظارة وتحويل عدد ٧١ حالة لإجراء عمليات

محافظ دمياط يتفقد القافلة الطبية بقرية شط جريبة

فيما وقد أشاد " المحافظ " بجهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء وبنك الشفاء المصرى، بالتعاون مع مديرية الصحة بدمياط لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والطبية للمواطنين، واستمرت على مدار أربعة أيام بتنفيذ قوافل تخصصات متكاملة ورمد بكفر شحاتة وشط جريبة

الدكتور أيمن الشهابى يتواصل مع الأهالى ويؤكد اهتمام المحافظة بشط جريبة والانتهاء من مشروع الصرف الصحى بها

وواصل جولته بمتابعة الموقف الخاص بمشروع الصرف الصحي بها، وما تم تنفيذه من أعمال بخطوط الانحدار الخاصة بالمشروع، وكذلك ما تم تنفيذه من حلول عاجلة ومؤقتة لمنع تراكم المياه بالشوارع وتمركز معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل مع الموقف بشكل فورى ، وعلى هذا الصعيد،، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بتمهيد الشارع الرئيسى لانتهاء الأعمال به وفتحه فى الاتجاهين للتيسير على الاهالى

محافظ دمياط يوجه تعليماته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتمهيد الشارع الرئيسى لانتهاء أعمال خطوط الانحدار به

وخلال الزيارة حرص " محافظ دمياط " على التواصل مع الأهالى للتعرف على مطالبهم، وأكد خلال حديثه معهم أن المحافظة تهتم بشكل بالغ بشط جريبة، وتسعى إلى وضع حلول عاجلة لمشكلة الصرف الصحي التى نتجت عن الصرف العشوائي بالمنطقة، حيث أشار إلى أن المحافظة عملت على تخطى جميع العقبات التى تواجه المشروع التى تمثلت فى ضيق الشوارع والحفر على أعماق كبيرة الأمر الذى قد يؤثر على سلامة المبانى، ولفت إلى أنه يجرى العمل بشكل جيد بالمشروع لنهوه بالكامل وتشغيل المحطة فى يونيو ٢٠٢٥، وأكد أيضًا أنه تم التوجيه بتمهيد الشارع الرئيسى ودراسة مطالبهم بشأن إنشاء طريق بديل وانارته، وأعلن " محافظ دمياط " استقبال اى شكاوى من خلال الأرقام المعلنة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط لحلها فورًا

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