الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يتفقد قافلة الرمد المتكاملة ويتابع الموقف الخاص بمشروع الصرف الصحي

محافظ دمياط اثناء
محافظ دمياط اثناء زيارة ميدانية إلى شط جريبة

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة ميدانية إلى شط جريبة بدمياط رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، استهلها بتفقد القافلة الطبية بالوحدة الصحية،التى أُقيمت بالتعاون بين لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء وبنك الشفاء المصرى، ومحافظة دمياط ومديرية الصحة

هذا وقد تابع " الدكتور أيمن الشهابى " العمل بالقافلة التى تضمنت تخصصات رمد متكاملة، لأمراض العيون حيث يتم تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل حالات لإجراء العمليات وإجراء نظارات طبية  ، حيث تم خلالها الكشف على ٨٣٥ حالة وإجراء ٣٩٠ نظارة وتحويل عدد ٧١ حالة لإجراء عمليات

 

محافظ دمياط يتفقد القافلة الطبية بقرية شط جريبة
محافظ دمياط يتفقد القافلة الطبية بقرية شط جريبة

فيما وقد أشاد " المحافظ " بجهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء وبنك الشفاء المصرى،  بالتعاون مع مديرية الصحة بدمياط لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والطبية للمواطنين،  واستمرت على مدار أربعة أيام بتنفيذ قوافل تخصصات متكاملة ورمد بكفر شحاتة وشط جريبة

الدكتور أيمن الشهابى يتواصل مع الأهالى ويؤكد اهتمام المحافظة بشط جريبة والانتهاء من مشروع الصرف الصحى بها

وواصل جولته بمتابعة الموقف الخاص بمشروع الصرف الصحي بها، وما تم تنفيذه من أعمال بخطوط الانحدار الخاصة بالمشروع، وكذلك ما تم تنفيذه من حلول عاجلة ومؤقتة لمنع تراكم المياه بالشوارع وتمركز  معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل مع الموقف بشكل فورى  ، وعلى هذا الصعيد،، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بتمهيد الشارع الرئيسى لانتهاء الأعمال به وفتحه فى الاتجاهين للتيسير على الاهالى

محافظ دمياط يوجه تعليماته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتمهيد الشارع الرئيسى لانتهاء أعمال خطوط الانحدار به

 

وخلال الزيارة حرص " محافظ دمياط " على التواصل مع الأهالى للتعرف على مطالبهم، وأكد خلال حديثه معهم أن المحافظة تهتم بشكل بالغ بشط جريبة، وتسعى إلى وضع حلول عاجلة لمشكلة الصرف الصحي التى نتجت عن الصرف العشوائي بالمنطقة،  حيث أشار إلى أن المحافظة عملت على تخطى جميع العقبات التى تواجه المشروع التى تمثلت فى ضيق الشوارع والحفر على أعماق كبيرة الأمر الذى قد يؤثر على سلامة المبانى، ولفت إلى أنه يجرى العمل بشكل جيد بالمشروع لنهوه بالكامل وتشغيل المحطة فى يونيو ٢٠٢٥، وأكد أيضًا أنه تم التوجيه بتمهيد الشارع الرئيسى ودراسة مطالبهم بشأن إنشاء طريق بديل وانارته، وأعلن " محافظ دمياط " استقبال اى شكاوى من خلال الأرقام المعلنة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط لحلها فورًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدمياط خدمات الرعاية الصحية رئاسة مجلس الوزراء شركة مياه الشرب والصرف الصحى لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء مديرية الصحة بدمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع سير تنفيذ المشروعات ويؤكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود
ads

الأكثر قراءة

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى بتروجت

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

رئيس نادي الوكرة القطري يكشف أزمة انتقال جيلسون دالا إلى الزمالك

سقوط أعمدة إنارة وأشجار ولافتات إعلانية، نوة الكرم تضرب الإسكندرية برياح شديدة (صور)

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

منوعات

المزيد

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

المزيد

انفوجراف

6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كل ما تريد معرفته عن أحكام الطهارة في البرد الشديد

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما دلالة ذكر السيدة مريم بين الأنبياء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية