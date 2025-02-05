ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مخطط مشروع تطوير كورنيش الشاطئ بمدينة رأس البر، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بديوان عام المحافظة، مع ممثلى المكتب الاستشارى الهندسى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة لحماية الشواطئ وهيئة الثروة السمكية عدد من الجهات المعنية.

وجاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

محافظ دمياط يناقش الدراسة التصميمية إنشاء ميناء صيد متكامل بعزبة البرج

وشهد الاجتماع عرض التصور التصميمى للمشروع المقرر تنفيذه من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحقيق التطويل الشامل للشاطئ بطول ٢.٦ كم وذلك بدايةً من شارع ١ إلى شارع ١٠١، وتعزيزه بالخدمات والأنشطة المختلفة، حيث سيتضمن ممشى سياحى ومسار للدراجات ومراكز ألعاب رياضية وللأطفال وساحات لانتظار السيارات مزودة بشواحن للسيارات الكهربائية بالشوارع الرئيسية وكذلك مدرجات ومناطق متكاملة لخدمات للشاطئ ومطاعم وكافيتريات.

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محاور تلك المخطط، وموقف الحواجز البحرية التى ساهمت فى حماية الشواطئ بالمدينة والاستثمارات بها وبحث آليات إعادة التصميم للمناطق طبقًا لتلك المعطيات.

محافظ دمياط يناقش مخطط مشروع تطوير كورنيش الشاطئ برأس البر

وعلى هذا الصعيد، أكد " محافظ دمياط " أهمية إعداد دراسة متكاملة لمعدلات النحر بالشاطئ، والوضع القائم مع مراعاة الوضع مستقبلًا بالمنطقة، لاتخاذ الاجراء المناسب، وذلك بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، كما بحث " المحافظ " المواد المستخدمة بأعمال الإنشاءات وذلك بما يتوافق مع طبيعة الموقع على الشاطئ وبما يحقق أعلى درجات لمقاومة العوامل المحيطة وعمر افتراضي أطول.

وأشار " الدكتور أيمن الشهابى" إلى أن المشروع سيحقق التطوير الشامل للشاطئ، وذلك تزامنًا مع الجهود المبذولة لتطوير مدينة رأس البر، حيث لفت إلى أن المدينة تشهد أيضًا مشروع ضخم لتطوير منطقة اللسان وذلك استعادة مكانتها على خريطة السياحة المحلية والعالمية أيضًا وتعزيز الاستثمارات بالمدينة وأكد حرص المحافظة على تذليل اى معوقات تواجه المشروع لتنفيذ الأعمال وفقًا للمخطط الذى تم وضعه طبقًا لرؤى محددة.

وتضمن الاجتماع أيضًا، استعراض الدراسة التصميمية إنشاء ميناء للصيد بعزبة البرج بموقع مقترح شرق بوغاز الصفارة، حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " المقترح التصميمى لإنشاء ميناء صيد متكامل وعدد ٢ منطقة صناعية وتشغيلية مماثلة لبورصة الأسماك، ومصانع للثلج مخازن وثلاجات تبريد وتجميد، ومنافذ للمزادات وبيع للجمهور ومنطقة خدمات عامة وأخرى لانتظار السيارات بأنواعها.

وناقش " محافظ دمياط " مخطط الطرق والحركة من والى الميناء وداخل الميناء، وأيضًا قياس قدرة المخازن والمنطقة الصناعية بمعدل الإنتاج من الصيد بالمحافظة، وذلك فى إطار الدراسات التى تم تنفيذها ومراحل التنفيذ، حيث أكد على ضرورة إعداد دراسة تتضمن إنشاء طريق بديل إلى الميناء، موضحًا أن الأمر يتطلب مراعاة كافة الجوانب لتلافى اى مشكلات خلال وضع التصور النهائى والتنفيذ.

وأشار " المحافظ " إلى أن دمياط تمتلك ثلثى اسطول الصيد المصرى، ووجود مساحات مائية متنوعة بها " البحر المتوسط ونهر النيل وبحيرة المنزلة "، الامر الذى يمثل أهمية إنشاء ميناء للصيد بالمحافظة لتعظيم الاستفادة من موارد هذا القطاع وتحقيق القيمة المضافة لوجود منطقة صناعية لفرز وتعبئة وتصنيع الأسماك، وفتح مجالات للتصدير، وعدم الاقتصار على السوق المحلى، حيث أوضح " محافظ دمياط " إلى أن المشروع سيحقق التنمية بهذا المجال الذى يُعد من المجالات المهمة بالمحافظة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.