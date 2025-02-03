محافظ دمياط يتابع خطة الرفع المساحي وخطوط المرافق بطريق رأس البر الغربي

فى إطار التعاون بين المحافظتين واستعدادًا لتنفيذ مشروع استكمال ازدواج طريق رأس البر الغربي...

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، مع المهندس السيد زين مدير مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الدقهلية.

وتم عقد اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والمهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق.

محافظ دمياط يتابع خطة إعداد الرفع المساحى والكشف عن خطوط المرافق من خلال المركز بطريق رأس البر الغربي

وتابع " محافظ دمياط " خلاله خطة إعداد الرفع المساحى والكشف عن خطوط المرافق من خلال المركز بطريق رأس البر الغربي " الطريق القديم " بالقطاع الواصل من القناة الملاحية حتى بوابة المدينة، تمهيدًا لإعداد التصميمات الفنية لتنفيذ مشروع استكمال ازدواجه.

محافظ دمياط يلتقى مع ممثلى مركز معلومات شبكات المرافق لمتابعة خطة إعداد الرفع المساحى والكشف عن خطوط المرافق بطريق راس البر

وأوضح " محافظ دمياط " ان هذا العمل يأتى فى إطار التعاون المثمر بين محافظتى دمياط والدقهلية، حيث أكد اهتمام المحافظة بالاستفادة من الخبرات الفنية التى يمتلكها مركز معلومات شبكات المرافق لإعداد تلك الخطة، مما يدعم مخطط استكمال أعمال ازدواج الطريق الذى يعد من أهم المشروعات ذات الأولوية، وتوجه بالشكر إلى محافظة الدقهلية ومركز معلومات شبكات المرافق على هذا التعاون.

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