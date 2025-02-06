الخميس 06 فبراير 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتابع أعمال رصف الطرق بالشارع الحربي

محافظ دمياط خلال
محافظ دمياط خلال المتابعة

تابع الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الأعمال الجارية للرصف بالأسفلت بالشارع الحربى بمدينة دمياط، وذلك خلال الجولة التي أجراها اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

محافظ دمياط يؤكد الالتزام بالمواصفات الفنية بمحيط مطابق الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار

محافظ دمياط يتابع  الأعمال الجارية للرصف بالأسفلت بالشارع الحربى 
محافظ دمياط يتابع  الأعمال الجارية للرصف بالأسفلت بالشارع الحربى 

حيث تابع موقف عملية الرصف التى بدأت بالحارة الأولى بدايةً من تقاطع طريق دمياط/ عزبة البرج، وأكد" محافظ دمياط " الالتزام بالمواصفات الفنية بمحيط مطابق الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار،  والأرصفة الجانبية وتغطية غرف الصرف فى أسرع وقت ووجه أيضًا بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال.

 

وخلال تفقده للأعمال حرص  "محافظ دمياط " على التواصل مع المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود وتنفيذ أعمال الرصف بالطريق.

ويشار إلى أن مشروع تطوير  الشارع الحربى يشمل أعمال الرصف لحارتى الطريق من مستشفى دمياط التخصصى حتى نقطة التقاطع مع طريق دمياط/ عزبة البرج بطول كيلو ١٠٠ متر.

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