الخميس 06 فبراير 2025
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وزير العمل يُسلم عقودا لذوي الهمم، وشهادات وجوائز لخريجي دورات التدريب المهني

وزير العمل، فيتو
وزير العمل، فيتو
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بدأ وزير العمل  محمد جبران جولته  اليوم الخميس في محافظة بني سويف، بلقاء مع نائب المحافظ د. بلال حبشي، داخل ديوان عام "المحافظة"، وذلك بحضور أحمد معوض مدير المديرية، وعددِ من الشخصيات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وزير العمل يُسلم عقودا لذوي الهمم، وشهادات وجوائز لخريجي دورات تدريب مهني

وجرى التباحث حول تفاصيل جولة الوزير اليوم، وخلال الجولة، سَلّم وزير العمل، ونائب المحافظ، 24 عقد عمل  لذوي همم، و10 شهادات لخريجي دورات تدريب مهني من مركز تدريب شرق النيل،والعربة المتنقلة،على مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف، وكذلك تسليم جوائز للمتفوقات  من المُتدربات، عبارة عن ماكينات خياطة لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة.

وفي كلمة له خلال فعاليات تسليم العقود والشهادات والجوائز، أكد الوزير جبران على جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وكذلك الجهود المبذولة من أجل تشريعات عمل  تحقق التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

وفي كلمته هنأ نائب محافظ بني سويف، أوائل الدورات، وذوي الهمم المستفيدين من عقود العمل، مؤكدًا أهمية التعاون بين المحافظة والوزارة  في ملف التشغيل والتدريب، وهو ما  يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب وسعيها لتوفير وفير فرص عمل حقيقية، لاسيما وأن بني سويف قد شهدت خلال السنوات العشر الماضية تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة في مختلف القطاعات والمجالات، والتي كان لها بالغ الأثر في توفير فرص عمل والحد من البطالة.

من جانبه رصد مدير مديرية العمل ببني سويف أحمد معوض جهود المديرية في توفير فرص العمل،ودعم وحماية العمالة غير المنتظمة،وتعزيز علاقات العمل داخل المنشآت..

وفي ختام الجولة  تفقد وزير العمل،مركز تدريب مهني شرق النيل الذي تأسس في تسعينيات القرن الماضي على مساحة 7 أفدنة لتدريب وتأهيل شباب المحافظة على المهن التي يحتاجها سوق العمل،ويضم المركز 13 ورشة متخصصة في العديد من المهن المطلوبة، موجهًا بالاستمرار في تطوير المركز، ودعا الشباب من أبناء المحافظة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز من دورات تدريبية تؤهلهم لسوق العمل في الداخل والخارج.

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سوق العمل إقامة مشروعات صغيرة القطاع الخاص تأهيل الشباب لسوق العمل دمج ذوي الهمم في سوق العمل دمج ذوي الهمم

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