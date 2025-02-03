استقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الإثنين،بمكتبه، بالعاصمة الإدارية الجديدة،وفدًا من شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"،ذات الإستثمار المصري الأردني،برئاسة الدكتور محي الدين عطا الشوني،العضو المنتدب بالشركة،والدكتور محمود عبدالسلام،مدير الشركة.

وزير العمل يلتقي وفدًا من شركة البويات والصناعات الكيماوية

وأكد الوزير على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج،وصناعة بيئة عمل لائقة تُحقق،وتُشجع على المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية،مُثمنًا إلتزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور،والذي يستفيد منه 1207 عاملًا بالشركة.

جبران يؤكد على توجيهات الرئيس السيسي بالتشجيع على الإستثمار في بيئة عمل لائقة

من جانبه وجه وفد الشركة،الشكر والتقدير إلى وزارة العمل،على جهودها لتعزيز العلاقات بين صاحب العمل والعامل،من خلال المفاوضات الجماعية الناجحة،مؤكدًا على بيئة العمل اللائقة التي نجحت في تحقيق زيادة الإنتاج والإستثمار داخل الشركة،التي تستعد خلال الفترة المُقبلة إلى التوسع في الإستثمارات داخل مصر،وكذلك أعداد العمالة المصرية المُدربة.

كما رحب وفد الشركة، بالتعاون مع "الوزارة "خلال الفترة القادمة بشأن التدريب وتجهيز الكوادر المصرية الماهرة للعمل في هذا القطاع، وحضر اللقاء من الوزارة سيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش.

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