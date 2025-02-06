الطقس السيئ، إغلاق الملاحة النهرية ورفع درجة الاستعداد القصوى بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين برفع درجة الاستعداد القصوى فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظرًا لتقلب الأحوال الجوية وشدة الرياح وضعف الرؤية.

وشدد على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البرى بالتنبية على سائقى الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

رفع درجة الاستعداد القصوى وإغلاق الملاحة النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية بأسوان

رفع درجة الاستعداد القصوى وإغلاق الملاحة النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية بأسوان

رفع درجة الاستعداد القصوى وإغلاق الملاحة النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية بأسوان

ومن جانبه أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان بأنه تم التنبيه على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

أضاف أنه تم فى نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخى أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكى، مع اتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة وزيادة السرعة وذلك نظرًا لاقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية فى النطاق الجغرافى والإدارى لمحافظة أسوان، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ سرعة الإبلاغ لتحقيق استجابة وتفاعل فورى مع الموقف إن وجد، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها، وتأمين محتويات السطح المشمس.

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