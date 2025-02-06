إسرائيل تستعين بـ"النموذج التونسى" لتمرير خطة ترامب في غزة

تزامنا مع انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، برزت تساؤلات حول محاولات إسرائيلية لفرض ما سمي بـ"النموذج التونسي" على حركة حماس، بنفي قادتها مقابل إنهاء الحرب في غزة.

استعداد تل أبيب إلى القبول باستمرار بقاء حماس

وتشير تل أبيب بهذا النموذج إلى أحداث العام 1982، حينما تم إبعاد قائد منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة أمريكية، إلى تونس بصحبة الآلاف من عناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة أيام حرب لبنان الأولى بعد الحصار الأمني والعسكري الذي فرضته دولة الاحتلال الإسرائيل على بيروت والذي دام 88 يوما.

ياسر عرفات، فيتو

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئولين إسرائيليين كبار استعداد تل أبيب للقبول باستمرار بقاء حماس، ولكن خارج قطاع غزة.

وأضافت: "على ضوء اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، فإن من بين المقترحات التي تجري مناقشتها بين الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الجديدة هو تطبيق "النموذج التونسي" لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمعنى آخر، طرد بعض أو كل كبار مسؤولي حماس من قطاع غزة".

المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق

ووفقا للمصدر ذاته، فإن القيادة الإسرائيلية تعتبر أن السيناريو التونسي قد "يشكّل حلا لوقف القتال في إطار المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق، دون إنكار قدرة حماس على الحكم في قطاع غزة".

الوضع الأمني في غزة والرهائن والمواجهة مع المحور الإيراني.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن هذا المقترح سيكون محل نقاش بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إلى جانب مواضيع أخرى ستطرح على طاولة النقاش من بينها الوضع الأمني في غزة والرهائن والمواجهة مع المحور الإيراني.

فإلى أي مدى يمكن أن تنجح إسرائيل في تطبيق هذا النموذج على حماس؟ وهل يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تغيير في ديناميكيات الصراع في المنطقة؟



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