الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق لـ "أبوالغيط" بشأن استخدام الولايات المتحدة للفيتو لمنع وقف إطلاق النار بغزة

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض في مجلس الأمن لوقف قرار - أيدته أربع عشرة دولة عضوا في المجلس- يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى القطاع.

موقف الأمريكي، المعزول دوليا والمدان سياسيًّا

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن هذا  الموقف الأمريكي، المعزول دوليًّا والمدان سياسيًّا وأخلاقيًّا، هو بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار في الحملة الدموية على المدنيين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك استمرار سلاح التجويع والتهجير القسري داخل القطاع بهدف إفراغ الشمال من سكانه.

ترسخ العجز الأممي في مواجهة أخطر صراع في المنطقة

وشدد أبو الغيط على أن الولايات المتحدة، عبر استخدامها حق النقض، ترسخ العجز الأممي في مواجهة أخطر صراع في المنطقة، وتشجع الاحتلال على مواصلة الحرب تحقيقًا لخطط اليمين الإسرائيلي المتطرف ومخططاته التي تشمل الضم وإعادة الاستيطان.
وأوضح المتحدث الرسمي أن استخدام الولايات المتحدة للفيتو للمرة الرابعة في مواجهة قرار لوقف العدوان على غزة يعزز من إخلال مجلس الأمن بمسؤولياته حيال صيانة الأمن والسلم الدوليين، ويضعف المنظومة الأممية ويقوض الثقة فيها.

أبو الغيط: تغييب القانون الدولي شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة

لتقصيرهم في عملهم، إقالة رئيسي قريتي باسوس وأبو الغيط بالقليوبية وإحالتهما للشئون القانونية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الفيتو استخدام حق الفيتو ضد فلسطين حق النقض مجلس الامن وقف اطلاق النار غزة الولايات المتحدة احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية

مواد متعلقة

أبو الغيط: مأساة غزة تحتاج عقودًا للتعافي

أبو الغيط يدين انتهاكات الدعم السريع في السودان

أبو الغيط: صمت أصدقاء الاحتلال الإسرائيلي عن حرب غزة ولبنان اشتراك في الجريمة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

وزارة البترول تعلن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على 7 سنوات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس قبل ساعات من قرار البنك المركزي

ليفربول متردد، الكشف عن سبب توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح

حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة

رواتب تصل لـ 54 ألف شهريًّا، الحكومة توفر فرص عمل جديدة بالإمارات (تفاصيل)

بعد صعود الجرام 105 جنيهات، تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الذهب

منوعات

المزيد

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور

دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

هذا البلد يصعب هزيمته، صانع أفلام أمريكي يوجه رسالة للعالم بشأن مصر

المزيد

خدمات

المزيد

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القصف الضوضائي.. سلاح جديد بلا بارود لكوريا الشمالية ضد جارتها الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تكرار صلاة الاستخارة وكيفية صلاتها

ما الفرق بين «كفروا بآيات الله» و«كذبوا بآيات ربهم»؟.. تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية