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البحث العلمي: نجاح الملف المصري للحصول على دعم المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو
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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا‏ أنه تم الإعلان رسميًا عن نجاح الملف المصري المقدم من هيئة الشراء الموحد- ضمن التحالف المصري لمصنعي اللقاحات EVMA- تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور.

البحث العلمي: نجاح الملف المصري للحصول على دعم المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض

وحصلت مصر عن أقليم شمال إفريقيا على دعم المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتم الإعلان على هامش المنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات والمنتجات الصحية الأخرى للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والذي تنظمه مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا Gavi وRVMC، واستضافته الهيئة المصرية للشراء الموحد خلال المدة من 4 إلى 6 فبراير 2025 في القاهرة.

 


والجدير بالذكر أن التحالف المصري لمصنعي اللقاحات EVMA، المكون من 6 جهات وهم الهيئة المصرية للشراء الموحد، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، هيئة الدواء المصرية، كلية الصيدلة- جامعة عين شمس، كلية الصيدلة- جامعة القاهرة، والمصنعين أعضاء التحالف (فاكسيرا، بيوجينيرك فارما، مدينة اللقاحات المصرية، جينفاكس، إيفا فارما)، تقدم بالملف المصري في إطار التكامل والنهوض بالصناعة المصرية خاصة في مجال صناعة اللقاحات، وذلك ضمن مبادرة لإنشاء مراكز لرفع القدرات المحلية والقدرات الإقليمية لتنمية القوى العاملة في مجال التصنيع الحيوي على مستوى القارة، ومن ثم نجح الملف المصري في الحصول على  استضافة المركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية لمنطقة شمال أفريقيا RCCN، بالشراكة مع دولة المغرب، لا سيما أن تضافر الجهود جميعها يعكس الالتزام المشترك بتعزيز صناعة اللقاحات في مصر، فضلًا عن بناء القدرات وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الصحي في مصر.

 وقد حضر لحظة الإعلان بالنيابة عن الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور أحمد جبر، المشرف علي قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية، وذلك بحضور الدكتور جان كاسيا، المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتورة سانيا نشتر، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأفريقي والحكومة المصرية المختصين بقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وصانعي السياسات، ومصنعي اللقاحات في القارة، والسلطات التنظيمية، والشركاء الدوليين.

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