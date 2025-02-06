أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع جمعية الإسكندرية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات "اسيتا" والشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال "جي أي إي مصر" أنه -اعتبارا من اليوم- سيتم انطلاق النسخة الثالثة من "تحدي مصر للتكنولوجيا المالية"، ويعد هذا التحدي ضمن فئة المشروعات المجمعة في برنامج دعم مشروعات التخرج "مشروعي بدايتي" أحد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أكاديمية البحث العلمي تعلن انطلاق النسخة الثالثة من "تحدي مصر للتكنولوجيا المالية"

ويهدف التحدي خلال نسخته الثالثة إلى توفير فرصة للمشاركين لتطوير مهاراتهم التقنية وابتكار حلول فعالة في صناعة التكنولوجيا المالية، يتضمن التحدي مسارات مخصصة لطلاب الجامعات وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، من المهتمين بتطبيقات التكنولوجيا المالية التي تتوافق مع توجهات الدولة نحو خلق كوادر وكفاءات محلية تسهم في توطين التكنولوجيا في القطاع المالي.



وتمتد فعاليات التحدي على مدار عام كامل، ويمر بالعديد من المراحل التأهيلية للطلاب من حيث المعسكرات تدريبية، وجلسات توجيه وإرشاد، وهاكاثون، وتختتم فعاليات التحدي بمعرض كبير للمشروعات الفائزة ضمن التحدي وتكريم المشروعات بحضور كبرى الشركات العاملة في هذا المجال.



وعلى جميع المهتمين بالمشاركة في النسخة الثالثة من "تحدي مصر للتكنولوجيا المالية" التسجيل من خلال الرابط التالي، في موعد أقصاه 28 فبراير 2025.

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