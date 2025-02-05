رئيس أكاديمية البحث العلمي تستقبل وفد مؤسسة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا

استقبلت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم في مكتبها بمقر الأكاديمية وفد مؤسسة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا (COST).

مصر تستضيف لأول مرة 4 جهات تمويلية دولية في حدث واحد

جاء ذلك علي هامش مؤتمر "النهوض بالبحث والابتكار التعاوني في منطقة البحر المتوسط" الذي نظمته الأكاديمية، حيث استضافت مصر -لأول مرة- أربع جهات تمويلية دولية في حدث واحد لتعزيز مشاركة الباحثين المصريين في البرامج الأوروبية.

وتكون وفد مؤسسة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا من الدكتور رونالد دي بروين، مدير مؤسسة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا (COST) والمدير السابق لمعهد التكنولوجيا الأوروبي، والدكتورة هبة جابر، مسؤولة البحث والابتكار علي المستوى الإقليمي، ممثلة الاتحاد الأوروبي في مصر، وكاتالين ألفولدي، مستشارة السياسات في جمعية (COST)، والدكتور عمرو رضوان، المشرف علي وحدة البحث والابتكار بالأكاديمية ومسئول الاتصال لـ MSCA ومسئول مؤسسة COST علي المستوى المحلي، ومن جانب الأكاديمية حضرت الدكتورة مني النعا، المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية، وتم مناقشة بعض النقاط المهمة في إطار الشراكة بين الجانبين للخروج بتوصيات تخدم مجتمع البحث العلمي.

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