الخميس 06 فبراير 2025
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أحدهما بالأمن الوطني والآخر بالمركزي، قرار الداخلية بشأن ضابطين شهيدين

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 21 (تابع)، الصادر في 27 يناير 2025، قرارين جديدين لوزارة الداخلية، بشأن ترقية اسم ضابطين شهدين للشرطة، إحداهما بالأمن الوطني والثاني بالأمن المركزي، استثنائيًا، من تاريخ استشهادهما في يناير 2025. 

 

وجاء القرارين كالتالي: 

-قرار وزارة الداخلية رقم 106 لسنة 2025، بشأن احتساب وفاة النقيب محمود طارق محمود محمد أيوب، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، والمتوفى بتاريخ 5/1/2025 ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة نتيجة عمليات أمنية وبسببها.

ويرقى اسم الشهيد النقيب محمود طارق محمود محمد أيوب، استثنائيًّا إلى رتبة الرائد، اعتبارًا من تاريخ استشهاده.


-وقرار وزارة الداخلية رقم 107 لسنة 2025، بشأن احتساب وفاة المقدم كريم ياسين شحاتة أبو حامد، الضابط بقطاع الأمن المركزي والمتوفى بتاريخ 3/1/2025، ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة نتيجة عمليات أمنية وبسببها.

ويرقى اسم الشهيد المقدم كريم ياسين شحاتة أبو حامد، استثنائيًّا إلى رتبة العقيد اعتبارًا من تاريخ استشهاده.

 

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