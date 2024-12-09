وزير الداخلية يصدر اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.. 6 مخالفات تؤدي لفصل الطالب.. وتعديل مدة الدراسة لـ 3 سنوات

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية بشأن تعديلات قانون معاهد معاونى الأمن.

وجاء نص قرار وزير الداخلية، قرار رقم ٢٤٠٠ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة ؛ وعلي قرار وزير الداخلية رقم ٥٧٥ لسنة ۲۰۲۳ بشأن اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن ؛ وبعد أخذ رأى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛ وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ؛ قرر:( المادة الأولى ) يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن معاهد معاوني الأمن، وتسري أحكام لائحة المنشآت التعليمية لقطاع التدريب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.



اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن

(المادة الثانية): يستمر العمل بأحكام اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٧٥ لسنة ۲۰۲۳ علي الدفعات التي تم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها قبل تاريخ العمل بهذا القرار.



(المادة الثالثة): ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغي ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يمنح الأوائل والمتفوقون رياضيا وثقافيًا حوافز مادية ومعنوية وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن بعد اعتمادها من مساعد الوزير لقطاع التدريب.



الدراسة 3 سنوات فى معاونى الأمن لأول مرة



ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح بمعاهد معاوني الأمن شهادة دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث.

ويصدر مساعد الوزير لقطاع الأفراد قرارا بتعيين الخريجين بدرجة معاون أمن ثالث وفقا لأحكام قانون هيئة الشرطة ويؤدي الخريج عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يمينا قانونيا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة بالمادة (۷) من قانون هيئة الشرطة.

تشكيل مجلس إدارة معاهد معاوني الأمن

يُشكل مجلس إدارة معاهد معاوني الأمن، ويُشار إليه في هذه اللائحة بعبارة مجلس الإدارة)، برئاسة مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن وعضوية كل من: نائب مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن (نائبا للرئيس)، وقادة المعاهد، مديرو إدارات شئون التعليم والتدريب، والشئون الإدارية والمالية، والتفتيش، بالإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن.



كما يضم مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن (مقررا). الحاجة إلى ذلك، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى نائبه رئاسة المجلس.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة لبحث المسائل المطروحة عليه، دون أن يكون له حق التصويت علي قرارات المجلس.

ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من مساعد الوزير القطاع التدريب.

وتصرف مكافآت أعمال لجان قبول الطلبة ولجان الامتحان للضباط والأفراد والموظفين المدنيين من قوة الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن ومعاونيهم من جهات الوزارة المختلفة ومن تم الاستعانة بهم من الخبراء والاستشاريين في كافة المجالات ومكافآت عن الدورات التدريبية والمسابقات التي تعقد في المناسبات الواردة بخطة التدريب السنوية بواقع (۷) من أساسي المرتب.



المزايا التى يحصل عليها الدارسين فى معهد معاونى الأمن

تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب والفسحة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد. ويتولى المعهد تنظيم إجراءات صرف الملابس للطلبة المستجدين وتسوية العهد عند توزيعها على جهات الوزارة المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والقرارات التنظيمية والمالية المقررة المختصة وفقا للائحة المخازن تصرف خلال المرحلتين الدراسيتين الأولى والثانية، على أن تزاد قيمة المكافأة الشهرية لتصبح لطلبة المعاهد المنتظمين بالدراسة مكافأة شهرية قدرها (ثلاثمائة جنيه) و(خمسمائة جنيه) خلال المرحلة الدراسية الثالثة. ويُحرم الطالب من كامل المكافأة خلال شهر الاستحقاق الذي تغيب فيه دون إذن أو عذر مقبول، وذلك ويؤدي الطالب مبلغ (٢٤) جنيها سنويا مقابل خدمات التأمين الصحي، وكذا دون الإخلال بتوقيع الجزاءات التأديبية الأخرى نسبة (۳) من قيمة المكافأة الشهرية مقابل النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي للطلبة، يتم إيداعها والصرف منها وفقا للقواعد والإجراءات ونظم الرقابة المالية المعتمدة من اللجنة العليا للحسابات الخاصة.

حالات فصل الطالب من معاهد معاوني الأمن

يفصل الطالب من المعهد بقرار من مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن، في الحالات التالية:

1 - إذا فقد شرط من شروط الالتحاق بالمعهد

2- إذا ثبت عدم صلاحيته خلال أي مرحلة من مراحل الدراسة بالمعهد

3- إذا ثبت بقرار من قطاع الخدمات الطبية فقده شرط من شروط اللياقة

4- الصحية أو النفسية - إذا ثبت عدم صحة البيانات التي قدمها الطالب أو ولي أمره أو أغفل عمدا بعض منها.

5 - إذا تغيب عن المعهد بدون عذر مقبول لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو تجاوزت نسبة غيابه النسب المقررة بالمادة (٢٤) من هذه اللائحة.

6 - ثبوت تعاطيه المواد المخدرة أو المشروبات الكحولية وما يماثلهما بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية، أو امتناعه عمدًا عن إجراء التحاليل المطلوبة لهذا الغرض، وفقا للضوابط والإجراءات والضمانات التي يحددها مجلس الإدارة.

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