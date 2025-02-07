إجراءات وخطوات استخراج شهادات التخرج من الجامعات المصرية

شهادات التخرج، يبحث عدد من الطلاب عن شهادات التخرج وكيفية الحصول عليها من الجامعة، سواء خريج حديث أو دفعات قديمة، والذي يتم وفق مجموعة من الخطوات والشروط.

الإجراءات المطلوبة لاستخراج شهادة التخرج

التقدم لشباك الخريجين لاستخراج الشهادة المطلوبة

إحضار صورة الرقم القومي

إحضار صورة جواز السفر إذا كان المطلوب شهادة باللغة الإنجليزية

أخذ استمارة لإملائها بالبيانات المطلوبة، واذن دفع من الموظف

التوجه لخزينة الكلية لدفع الرسوم

التوجه مرة أخرى لإدارة الخريجين لتسليم الطلب والايصال وصورة بطاقة الرقم القومي

أخذ الطلب ومراجعة البيانات ومطابقتها بالقرار والسجلات الموجودة

التأكد أن الطالب قام بأداء التربية العسكرية وسداد الرسوم

كتابة الشهادة علي الكمبيوتر ومراجعة بياناتها والتوقيع عليها بالتوقيعات اللازمة وختمها من إدارة شؤون الطلاب

تسليمها للخريج عند حضوره لاستلامها في الدفاتر المخصصة لذلك

وذلك في خلال فترة 3 أيام

يتم تسليم شهادات التخرج الى الخريج بنفسه أو (الأب – الأم – الأخت – الأخ ) أو الزوجة بقسيمة الزواج أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى.

إجراءات استخراج شهادات التخرج (خريج حديث):

استلام اخلاء الطرف من شئون الخريجين والتوجة الى شئون الطلاب لتوقيع الاخلاء وسداد الرسوم السابقة والمتبقية على الطالب من سنوات السابقة.

استلام استمارة الاشتراك بنقابة التجاريين من الخزينة وملء بياناتها.



استلام اذون الدفع من شئون الخريجين والتوجه الى خزينة الكلية لسداد المصاريف

تجهيز صور شخصية حديثة

صورة بطاقة الرقم القومى

العودة لشئون الخريجين لتسليم المطلوب لعمل الشهادات.





إجراءات استخراج شهادات التخرج للخريجين دفعات قديمة

استلام أذون الدفع فى شئون الخريجين والتوجه الى خزينة الكلية لسداد المصاريف

صورة شخصية حديثة

صورة بطاقة الرقم القومى

فى حالة عمل الشهادة باللغة الانجليزية يرجى إحضار صورة جواز السفر

تستعد جامعة عين شمس لاستقبال ما يقرب من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2024-2025 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.



ووجه محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، عمداء الكليات والوكلاء بمجموعة من التعليمات والإرشادات:

ضرورة التواصل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة، لحل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجه الطلاب والعمل على تذليلها ووضع حلول فورية لأية مشكلة.

ضمان انتظام سير العملية التعليمية.

تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع منسوبي الجامعة.

إتمام عملية التأمين الشامل لكافة المنشآت.

والتأكد من تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، ووضع اللوحات الإرشادية وتنظيم الدخول.

إعلان الكليات للجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني وإخطار الطلاب بها من خلال الموقع الرسمى للكليات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمستويات الدراسية المختلفة.

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