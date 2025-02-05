الأربعاء 05 فبراير 2025
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الجامعات تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.. تنفيذ أعمال الصيانة لجميع المرافق.. والكليات تستعد لإعلان الجداول الدراسية وتسجيل المقررات للطلاب

جامعة القاهرة،فيتو
جامعة القاهرة،فيتو

انتهت الجامعات من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، من أعمال صيانة وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعى الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 وتستمر الدراسة  لمدة 16 أسبوعًا وينتهي يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025  ويتم إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2025 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

جامعة عين شمس تستقبل ما يقرب من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة

تستعد جامعة عين شمس لاستقبال ما يقرب من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2024-2025 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية د محمد ضياء زين العابدين  رئيس الجامعة. 


جامعة عين شمس  تستعد لاستقبال أكثر من ٢٠٠ ألف طالب خلال الفصل الدراسي الثاني 

وكانت الجامعة قد قامت بحزمة من الإجراءات والاستعدادات المكثفة، وذلك بهدف تقديم بيئة تعليمية متميزة تساهم في تحسين تجربة الطلاب الأكاديمية، وذلك من خلال قطاع التعليم والطلاب حيث تم إعلان الكليات للجداول الدراسية للفصل الدراسي الثانى وإخطار الطلاب بها من خلال الموقع الرسمى للكليات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمستويات الدراسية المختلفة، والانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

 

 رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعى الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني

 

كما انتهت إدارة تطوير التعليم من رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعى الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني (محاضرات، تجارب معامل افتراضية، شرائح ميكروسكوب افتراضي) وكذا تسجيل الطلاب على مقررات الفصل الدراسي الثاني على منصة الجامعة ASU2LEARN واستكمال إدراج الأسئلة على بنوك الأسئلة الخاصة بالكليات وكذا استكمال الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على بنوك الأسئلة ومنصات التعلم الإلكتروني.

كذلك تم الانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والتأكد من كفاءتها الإنشائية. 

وتم إجراء صيانات عاجلة لجميع مرافق المدن الجامعية طلبة وطالبات والفروع الخارجية بالكامل والمطاعم الملحقة بها وإدارات التغذية وجميع صالات المطاعم في جميع القطاعات والتأكيد على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين ابتداء من يوم الجمعة ٧ فبراير وتوفير كافة الخدمات اللازمة  وتوفير خدمات الأمن والنظافة على مدار اليوم بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية، وتشجيع مشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة.

ووجه محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة عمداء الكليات والوكلاء بضرورة التواصل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة، لحل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجه الطلاب والعمل على تذليلها ووضع حلول فورية لأية مشكلة، وضمان انتظام سير العملية التعليمية.

كما أكد على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع منسوبي الجامعة، وإتمام عملية التأمين الشامل لكافة المنشآت، والتأكد من تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، ووضع اللوحات الإرشادية وتنظيم الدخول.

آداب عين شمس
آداب عين شمس

جامعة القاهرة تنهي الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى

من جانبه أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، انتهاء جامعة القاهرة من جميع أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

 

سامي عبد الصادق: مراجعة شاملة لأعمال الصيانة بالقاعات والمعامل والمكتبات 

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى حرص الجامعة على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عمداء الكليات والوكلاء، بالتواجد ميدانيا كل فى دائرة مهامه  ومسئولياته، لتذليل أية صعوبات قد تواجه الطلاب، ووضع حلول فورية لأية مشكلة تواجههم، مشددا على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية وتواجد أعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول للدراسة بالفصل الدراسى الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

رئيس الجامعة يوجه القيادات الجامعية بالإشراف على استعدادات الفصل الدراسي الثاني 

وأضاف محمد سامى عبد الصادق أن الجامعة حريصة على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع منسوبي الجامعة، وإتمام عملية التأمين الشامل لكافة المنشآت داخل الحرم الجامعى وخارجه، والتأكد من تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، ووضع اللوحات الإرشادية وتنظيم دخول الأفراد والسيارات.

احمد رجب: أعمال الصيانة للمنشآت تمت وفق المواصفات المقررة 

ومن جانبه أكد د.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تنفيذا  لتوجيهات رئيس الجامعة، فقد تمت مراجعة كافة أعمال الصيانة لمباني المدن الجامعية، وتجهيزات القاعات الدراسية،والشاشات الذكية، والمعامل، والتأكد من جاهزيتها، وفق المواصفات المقررة، وطبقا لخطة الجامعة، بتهيئة بيئة تعليمية، مع توفير بنية تحتية تكنولوجية تساعد على إنجاح العملية التعليمية بكافة جوانبها.

وأوضح نائب رئيس الجامعة ضرورة انتهاء الكليات من إعلان الجداول الدراسية وتسجيل المقررات للطلاب، وتوزيعهم، وفق القواعد التى حددها مجلس الجامعة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول لبداية الفصل الدراسي الثاني، السبت المقبل.

 

وأشار أحمد رجب إلى أنه روعي في وضع الجداول الدراسية تحقيق استثمار جيد لوقت الطلاب، بحيث لا تكون هناك مساحات زمنية كبيرة فاصلة بين المحاضرات، وكذلك الالتزام بالخريطة الزمنية لتوزيع المحتوى الدراسي، خاصة مع بلوغ شهر رمضان وما يفرضه من تخفيض لوقت المحاضرات، وبما لا يؤثر على مخرجات المقررات الدراسية المستهدفة. 

 

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