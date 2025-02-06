الخميس 06 فبراير 2025
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الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل حول منصة تسجيل الأنشطة الطلابية

المجلس العالي للجامعات،
المجلس العالي للجامعات، فيتو
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نظمت أمانة المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل  حول منصة تسجيل الأنشطة الطلابية بالجامعات الحكومية،  بمشاركة عمر سالم، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بأمانة المجلس، وتحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بحضور ممثلي إدارات رعاية الشباب بالجامعات الحكومية المصرية والمسؤولين عن إدخال البيانات على المنصة.

أطلق المجلس الأعلى للجامعات منصة متكاملة لتسجيل الأنشطة الطلابية، بهدف توثيقها إلكترونيًا وتعزيز الاستفادة منها، حيث تم تفعيل المنصة رسميًا في 30 مايو 2023.

 يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية الإنسان المصري على المستويات الصحية والاجتماعية والتعليمية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، ويسعى المجلس الأعلى للجامعات إلى تعزيز دور الأنشطة الطلابية في تنمية شخصية الطلاب وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.
 

منصة تسجيل الأنشطة الطلابية بالجامعات الحكومية المصرية


ناقشت الورشة التحديثات الجديدة للمنصة والتحديات التي تواجه مسؤولي إدخال البيانات، مع التأكيد على ضرورة تحري الدقة لضمان تحقيق أهداف المنصة، والتي تشمل الآتي:

توثيق الأنشطة الطلابية بالكليات وحصرها إلكترونيًا.
إصدار تقارير دورية (شهرية، ربع سنوية، سنوية) حول الأنشطة الطلابية.
التخطيط المستقبلي للأنشطة وإتاحتها للطلاب لتعزيز المشاركة.
متابعة الأنشطة في الجامعات المختلفة وتعزيز التنافسية بينها.
توفير بيانات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة أثر الأنشطة الطلابية على الطلاب وإحداث تغيير إيجابي.
يأتي هذا الجهد في إطار حرص المجلس على دعم الأنشطة الطلابية كوسيلة لتنمية الوعي والإبداع بين الشباب، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الشاملة.

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