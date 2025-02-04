شاركت جامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة في فعاليات الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، بتنظيم من قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمدينة الشبابية الدولية بشرم الشيخ .

جامعة عين شمس تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بشرم الشيخ

وافتتح الملتقى بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الاتحادات الطلابية في مصر، تلاه كلمة مسجلة للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رحب خلالها برؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته المسجلة في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، على الدور الحيوي الذي تلعبه الاتحادات الطلابية في تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم القيادية، مشددًا على أن هذه الاتحادات ليست مجرد هياكل تنظيمية داخل الجامعات، بل هي منصات فاعلة تعزز روح المشاركة والمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن "الاتحادات الطلابية لا تمثل فقط أداة للتعبير عن آرائكم ومطالبكم، بل هي أيضًا منصة لتطوير مهارات القيادة، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي. من خلال مشاركتكم الفعالة في الأنشطة الطلابية، موجها كلمته لطلاب اتحاد الجمهورية بأنهم يشاركون في تحسين الحياة الجامعية وتقديم حلول للتحديات التي نواجهها جميعًا." مؤكدًا أن هذه الأنشطة تُعد جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، وتسهم في بناء شخصية الطالب وإعداده لسوق العمل ومتطلبات المستقبل.

وشهد الملتقى تنصيب رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم بحضور وسام خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة ومحمد منصور نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة

كما عقدت جلسة حوارية أدارها النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة مع رؤساء الاتحادات الطلابية، ناقشت مستقبل الأنشطة الطلابية في مصر ودور مؤسسة شباب القادة في دعمها، كما تطرقت إلى الأطر العامة لمشروع قانون جديد للاتحادات الطلابية سيتم مناقشته في مجلس النواب لمواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني بعقد ثلاثة ورش عمل مكثفة، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير الأنشطة الطلابية القمية في الجامعات والمعاهد المصرية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وتناولت ورش العمل عدة محاور، أبرزها:

رؤية الاتحادات الطلابية في تطوير الأنشطة الحالية وتعظيم الاستفادة منها.

آليات استحداث أنشطة طلابية جديدة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

تعزيز التعاون بين الجامعات والمعاهد المصرية لتعظيم الاستفادة من الأنشطة القمية.

دعم الأسر الطلابية داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

مناقشة أفضل الأساليب لتنفيذ الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات والمعاهد.

دراسة آليات قياس أثر الأنشطة الطلابية على الطلاب والمجتمع الأكاديمي.

وعقب ورش العمل، عُقد اجتماع موسع حول المائدة المستديرة برئاسة الدكتور كريم همام، وبحضور النائب أحمد فتحي، حيث استعرض رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم مخرجات ورش العمل، وطرحوا رؤاهم وأفكارهم لتطوير الأنشطة الطلابية، مؤكدين أهمية تعزيز دور الاتحادات الطلابية في ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

وفي سياق متصل، ترأس الدكتور كريم همام اجتماعًا آخر مع مديري عموم رعاية الشباب بالجامعات والمعاهد المصرية، لبحث سبل دعم الاتحادات الطلابية وتعظيم دورها الإيجابي في خدمة الطلاب، مشددًا على أهمية تقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي للاتحادات لتمكينها من القيام بدورها على الوجه الأكمل.

وشهد اليوم الثالث من فعاليات الملتقى رحلة سفاري بمدينة شرم الشيخ، تلاها أنشطة ترفيهية، قبل أن تُختتم الفعاليات بحفل ترفيهى ورحلة بحرية. كما حرص الدكتور كريم همام على التقاط الصور التذكارية مع رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم، وكذلك مع مديري رعاية الشباب.

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