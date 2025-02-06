الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

قفزة جديدة في مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، ماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري؟

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشر مديري المشتريات، الذي يعكس أداء القطاع الخاص غير النفطي، سجل خلال الشهر الماضي 50.7 نقطة، وهو أعلى معدل له منذ أربع سنوات.

وأوضح مدبولي أن هذا المؤشر يُعد مقياسًا رئيسيًا لرؤية القطاع الخاص تجاه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تسجيله هذا المستوى يعكس تفاؤل المستثمرين وأصحاب الأعمال بالإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي.

 

مصطفي مدبولي رئيس الوزراء 
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء 

وأضاف رئيس الوزراء أن المؤشر يعكس بوضوح التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، رغم التحديات الإقليمية والدولية. 

وأكد أن هذا الأداء الإيجابي يعزز ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، والتي تهدف إلى دعم بيئة الأعمال وتحفيز النمو.

وأشار مدبولي إلى أن هذا التفاؤل يعكس إدراك القطاع الخاص لاستقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات داعمة لتحفيز الاستثمار ورفع معدلات النمو، مما يسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

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