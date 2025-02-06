الخميس 06 فبراير 2025
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التخصصات والهدف والشروط، مواعيد التسجيل في مبادرة "الرواد الرقميون"

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

مبادرة "الرواد الرقميون"، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري بالمهارات الرقمية المتقدمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.  

وتستهدف مبادرة "الرواد الرقميون" تدريب الشباب في تخصصات متنوعة تشمل البرمجة، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، والتسويق الرقمي، مع منح شهادات معتمدة من مؤسسات تعليمية دولية. 

وتعتمد مبادرة "الرواد الرقميون" على تقديم الدورات التدريبية عبر منصات إلكترونية متطورة، مما يتيح للمتدربين فرصة التعلم عن بُعد وفق أحدث النظم التعليمية.  

وفيما يتعلق بـ مواعيد التسجيل في مبادرة "الرواد الرقميون"، لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن عن موعد فتح باب التقديم للمبادرة ومن المقرر الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة. 

تفاصيل مبادرة “الرواد الرقميون” وبرامجها

وتستهدف المبادرة الشباب المصري من سن 15 إلى 32 عامًا، وتوفر لهم برامج تدريبية متخصصة تتنوع بين:

دبلوم مكثف متخصص مدته من 4 إلى 9 أشهر.
ماجستير مهني أو علمي تصل مدته إلى عامين، بالشراكة مع جامعات عالمية.

توجيهات الرئيس ودعم الحكومة لمبادرة "الرواد الرقميون" 

وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة تأتي بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية الاستثمار في الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل التكنولوجي.

كما وجّه الرئيس بسرعة بدء تنفيذ البرنامج خلال الربع الثاني من العام الجاري، لضمان تأهيل الشباب بأسرع وقت ممكن وتمكينهم من دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد.

أهمية مبادرة “الرواد الرقميون” وفرص العمل المستقبلية

وتُعد مبادرة "الرواد الرقميون" خطوة مهمة نحو دعم التحول الرقمي في مصر وتأهيل كوادر شابة للعمل في قطاعات البرمجة، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات،وتكنولوجيا المعلومات، وهي مجالات شهدت نموًا عالميًّا كبيرًا. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض خريجي البرامج التكنولوجية المماثلة يحصلون على رواتب تصل إلى 50 ألف جنيه شهريًّا، مما يعكس أهمية هذه التخصصات في المستقبل.

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