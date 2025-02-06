يكشف أماكن الكنوز، خبير جيولوجي يحدد 87 موقعًا للذهب الخام في مصر

خريطة الذهب في مصر، كشف الدكتور مصطفى محمود إسماعيل، الخبير الجيولوجي ومؤسس مشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر، عن أهم المواقع الجغرافية، التي يتواجد بها خام الذهب في مصر، وذلك بعد الكشف الاقتصادي لخام الذهب بمنطقتي أبو مروات وغرب حمامة بطريق قنا- سفاجا داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي (قنا- سفاجا- القصير).

خريطة أهم مواقع الذهب في مصر

وأكد إسماعيل أن خريطة الذهب في مصر تضم عدد من المواقع، كاشفًا عن 87 موقع، وصفها بأنها بعض أهم المواقع الجغرافية التي يتواجد بها خام الذهب في مصر، ومنها (أم منغول، وأم بلد، ووادي الدب، وفطيرة، وأبو مروة، ووادي جاسوس، وسمنه، وجبل سمته، وأبو قراهيش، وكاب أميري، وسيجا، ووادي الجدامي، ووادي حمامه، والعريصية، وأبو حاد، وعطالله، وعطالله المر، والرابشي، وأم عش الزرقا، والفواخير، والحمامات، وأم حاد، والسد، وأم سليمات، حمودي، والنور، وكريم، وكاب الأبيض، وطرفاوي، وشرم البحري، وزيدون ١، وزيدون ٢، وسيجدات، وأم الروس، وطلعة جاد الله، وأبو معوض، ودغباج، والحسينات، والبكاري ١، والبكاري ٢، وأم سمرا، وأبو دباب، وأبو قرايا، وأم سلاتيت)

خريطة بأماكن الذهب والمعادن في مصر، فيتو

كما ضمت مواقع الذهب في مصر، مواقع (وبيزح، وأم خشيم، والبرامية، ودنقاش، وسموت، وأم حقاب، وعرف الفهد، وعتود، والبكري، وأم تندبة، وحنجلية، وكردوفان، وأم عود، والعلاوي، وكربري، ودويق، وحمش، وأم عليقة، وبيتان، والعلقة الريان، وحوتيت، وأم كالب، والهودي ١، والهودي ٢، وحريري، وأم شبرا، والكب، وحيمور، ووادي الفيل، وأم جرايات، ومراحيب، والعطشاني، وكلسان، وقلات، وسيقا ١، سيقا ٢، وأم شاشوبا، وأبو فاس، وأم الطيور، وبيتام، وأم حقاب، وروميت، والقار).

أماكن تواجد خام الذهب في مصر

ونوه إسماعيل إلى أن "هذه المواقع الجغرافية لتواجد خام الذهب في مصر، موقعة علي خرائط الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وهي مملوكة لها بحكم قانون الثروة المعدنية وتم تقدير احتياطياتها بواسطة خبراء الهيئة ومسجلة بإسم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية طبقا لقانون الملكية الفكرية."

أكتشاف الذهب في مصرـ فيتو

وأوضح الدكتور مصطفى محمود إسماعيل أنه "تقرر إنشاء أكبر مصنع لاستخراج ومعالجة الذهب والمعادن المصاحبة بتكنولوجيات متطورة صديقة للبيئة بمنطقة أبو مروات، بالنطاق الجغرافي لمحافظتي البحر الأحمر وقنا وداخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية للمثلث الذهبي، حسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس شركة أتون ريزورز صاحبة الكشف الإقتصادي في امتياز منطقة أبو مروات."

برنامج استكشاف الذهب في مصر

وأشار الخبير الجيولوجي إلى تصريح مدير التنقيب بالشركة صاحبة الامتياز، الذي ذكر أنها اكتشفت فى منطقة "الرودروين" عينات من الذهب والفضة والنحاس والزنك من أفضل العينات فى العالم، وقاموا ببرنامج استكشافي فى "غرب جريدا"، التى تبعد 3 كيلو متر من موقع حمامة، وتم اكتشاف نسبة 41 جم/الطن من الذهب.

جبل الذهب في مصر، فيتو



وأكد أنه "فى غرب حمامة، ستكون واحدة من اثنين من الاكتشافات التي سيعلن عنها، تغطي الأرض أكاسيد الذهب الحمراء وبمجرد الإعلان عن الكشف سيتم استخراج الذهب من اليوم الأول"

وأوضح أنه فى منطقة "الرودروين"، التى لقبتها الشركة المنقبة بـ "جبل الذهب"، تم اكتشاف الذهب بكثافة فى الطبقات العليا من التربة، وفى منطقة "سمنة" يتم العمل على (منجم قديم)، وتم اكتشاف عينات تحتوي على 27.6 جم/الطن ذهب"

مواقع الذهب في مصر، فيتو



وقال الخبير الجيولوجي الدكتور مصطفى محمود إسماعيل: "أما عن "ابو جهاريش"، فقال خبير التنقيب بالشركة إنه يشبة منجم السكرى، ويوجد حاجز من الجرانيت بطول 5 كم، ويحتوي على تركيزات من الذهب"، حيث أعلنت الشركة مسبقًا أن بعض عينات هذة المنطقة تحتوى على 67.5 جم/الطن ذهب.

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