الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة المعادن: أسعار الذهب في مصر ارتفعت 3.4% خلال يناير 2025

ممدوح عبد الله عضو
ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة الشعبة

 أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سعر الذهب في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يناير 2025 بحوالي 120 جنيها على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي عند أعلى مستويات للذهب خلال ثلاثة أشهر.


وكشف ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة الشعبة، في بيان رسمي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، عن ارتفاع سعر الذهب من 3733 جنيهًا لعيار 21 في بداية الشهر إلى 3860 جنيهًا في يوم 27 يناير 2025 بزيادة بلغت نسبتها 3.4%.

 

وأضاف "عبد الله"، أن هذا الارتفاع يأتي في أعقاب ارتفاع سعر الذهب العالمي، حيث بلغ سعر الأونصة مستويات 2780دولارًا خلال جلسات التداول على الذهب لتقترب من القمة التاريخية للذهب المسجلة في نهاية أكتوبر 2024.

 

وأشار ممدوح عبد الله، إلي أن اشتعال الذهب في البورصة العالمية جاء على خلفية ارتفاع كبير في الطلب على الملاذ الآمن بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالميًا وفي السوق المصري.


وأضاف ممدوح عبد الله، أن الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، خاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية، كما أنه أثبت على مدار سنوات أن المعدن الأصفر هو الحصن المنيع أمام التقلبات العالمية والمحلية.


كما أوضح عبد الله أن السعر العالمي للذهب سيدخل في مرحلة تذبذب وتغيرات مستمرة، وذلك وسط حالة من الترقب لنتائج قرارات الرئيس الأمريكي ترامب حول الرسوم الجمركية والتعريفات التجارية الجديدة التي قد تشغل حربًا تجارية وهو ما قد يكون إيجابيًا لحركة الذهب على المدى المتوسط والبعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب والمعادن الثمينة سعر الذهب سعر الذهب في مصر
ads

الأكثر قراءة

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

بشير التابعي ينتقد صفقة الزمالك الجديدة: عايزين يدمروا النادي

حملات تفتيش لمواجهة بائعي الأدوية على الأرصفة بوكالة البلح

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض مع استقرار أسعار البط

10 معلومات عن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية

انخفاض المكرونة وارتفاع قشر البياض، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

البيضاء ترتفع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025

اصطفاف مركبات ومعدات الشرطة الحديثة في احتفال الداخلية بعيدها الـ73 بأرض العروض ( فيديو وصور )

منوعات

المزيد

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي، ما السر؟

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين العذاب الأدنى والأكبر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية