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أخبار مصر

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو
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استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وفدًا من شركة آتون ريسورسز الكندية برئاسة تونو فاك رئيس الشركة حيث تم بحث جهود الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب فى منطقة امتيازها أبو مروات بالصحراء الشرقية وتقع ضمن منطقة الدرع العربي النوبي.
وخلال اللقاء أكد بدوى أن الوزارة تقدم كل الدعم للشركة لتنفيذ مشروعاتها التى تعد مشروعات استراتيجية هامة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، معربًا عن تقديره لالتزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ ورغبتها فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

مصنع لاستخراج ومعالجة الذهب 


ومن جانبه قدم رئيس الشركة عرضًا تقديميًّا حول نشاط الشركة فى منطقة أبو مروات حيث تم تحقيق الكشفين التجاريين حمامة وغرب روودروين، مشيرًا إلى التزام الشركة الكامل بأنشطتها فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات وأنها تعمل حاليًّا على إنشاء مصنع استخراج ومعالجة الذهب المنتج من المنجم والذى يتمتع بتكنولوجيات متطورة صديقة للبيئة توفر امكانية عدم هدر أى معادن أخرى مصاحبة للذهب مما يحقق أعلى نسبة استخلاص ويسمح باستغلال كافة المعادن الموجودة بالمنجم وليس فقط الذهب، 

ولفت إلى سعى الشركة لتحويل المنجم لنموذج من الطراز العالمي وقصة نجاح كبيرة.


حضر اللقاء الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، فيما ضم وفد الشركة الكندية شريف بركات مدير عام الشركة.

 

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