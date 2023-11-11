السبت 11 نوفمبر 2023
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خبيرة ترسيم حدود تكشف الكنز، أكثر من 52 منجم ذهب في مصر

مناجم الذهب في مصر،
مناجم الذهب في مصر، فيتو

مشروع تنمية المثلث الذهبي، كشفت ‎مستشار ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، هايدي فاروق، عن كنز مصري كبير، مؤكدة على وجود أكثر من 52 منجم ذهب في مصر، بالإضافة لمواقع تعدين ثرية جدًا، في منطقة المثلث الذهبي.

52 منجم ذهب في منطقة تنمية المثلث الذهبي


وعن مشروع تنمية المثلث الذهبي، أكدت المستشارة هايدي فاروق أنها التقت القائمين على المشروع، وأكدت لهم على وجود مناجم الذهب ومواقع التعدين الأثرية بالوثائق، وعرضت عدد من مناجم الذهب الموجودة في مصر، والخريطة التي توثق ذلك.

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مشروع تنمية المثلث الذهبي، فيتو


وقالت المستشارة هايدي فاروق عن مشروع تنمية المثلث الذهبي "تشرفت بلقاء القائمين على المشروع منذ يومين وتحدثت معهم  من واقع الوثائق عن وجود أكثر من ٥٢ منجم ذهب علاوة على مواقع تعدين ثرية جدا بمنطقة المثلث". 

أهم مناجم الذهب في مصر

وكشفت المستشارة هايدي فاروق عن بعض مناجم الذهب في مشروع تنمية المثلث الذهبي، حيث قالت:  "أمام نظرات الاندهاش  فإنني أورد جزءا مختصرا من أسماء مناجم بالمثلث غالبيتها مجهولة ومستغربه: ( 1. منجم نخيل، 2. منجم حمراوين عند جبل ارتفاعه 638، 3. منجم أم بينيب او أبوزيردن،   4. منجم ميتيق،  5. منجم حيمير ( مصنف ضمن أهم عشر مناجم حول العالم منذ عام 1902)

مصر بها 52 منجم ذهب، فيتو


وتابعت هايدي فاروق كشفها عن بعض أسماء مناجم الذهب في مشروع المثلث الذهب ومنها ( 6. منجم أم هلهم،  7. منجم أم زرابيط،  8. منجم أم فواخير، 9.منجم عطا الله، 10. منجم مويه، 11. منجم أم حد،  12. منجم ERDIA مصنف عالميا، 13. منجم شقمير، 14. منجم أم فناني،  15. منجم مُر، 16. منجم أم شجر،  17. منجم Muala، 18. منجم Um Mars، 19. منجم أم عباس، 20.منجم سمنه....   مصنف عالميا،  21.منجم   Kab Amiri، 22.منجم مغربية،  23.منجم جدامي)

مصر تحوي العديد من الكنور غير المكتشفة


كما شملت مناجم الذهب في مصر أيضًا (24.منجم أبو ديابه، 25 منجم ماجوره.،  26.منجم أم تاغر،  27.منجم واصف، 28.منجم Agarib،  29.منجم  Rebshi، 30.منجم  FATIRI من أفضل المناجم حول العالم،  31.منجم Agula، 32.منجم طنب، 33.منجم Rahamia، 34.منجم الجير،  35.منجم  Qreiya، 36.منجم Negateir، 37.منجم ARS،  38  .منجم SHAHADIN Pinnacle، 39.منجم القرن... الخ ومازال في جعبة الكنانة  الكثير)

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بضرورة الإسراع في تنمية منطقة المثلث الذهبي، والعمل على تنفيذ المشروعات التنمية بها طبقا للأولويات.

منطقة المثلث الذهبي من المناطق الواعدة

وتُعد منطقة المثلث الذهبي، من المناطق الواعدة، والتي يوجد بها العديد من الإمكانيات، طبقا لما جاء في دراسات عديدة، تم إجراؤها من قبل وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات الأخرى، حيث تحوي منطقة المثلث الذهبي العديد من الثروات التي من الضروري الاستفادة منها لتنمية الاقتصاد المصري، لذلك تم إنشاء منطقة اقتصادية وتعيين رئيس لها.

مشروع المثلث الذهبي، فيتو


ويعتبر مشروع المثلث الذهبي واحدًا من أهم المشروعات القومية الكبرى في مصر، ويعتمد على المقومات التعدينية الموجودة بالمنطقة، كما يعد مشروع المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر 

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