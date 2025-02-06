الخميس 06 فبراير 2025
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جولة موسعة لمحافظ الأقصر بنجع الخطباء وشرق السكة (صور)

جولة موسعة لمحافظ
جولة موسعة لمحافظ الأقصر بنجع الخطباء وشرق السكة

 أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة في مدينة الأقصر تفقد خلالها أعمال تمهيد الشوارع بنجع الخطباء برفقة اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد للمحافظة والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة.

 

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تركيب الانترلوك

 أكد المحافظ خلال الجولة ضرورة تنفيذ خطة تطوير الطرق والشوارع بنجع الخطباء مع استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك للشوارع والحارات.

 

كما تفقد المحافظ عددا من الشوارع بمنطقة شرق السكة الحديد ووجه برفع كفاءة الشوارع ودهان الأعمدة والأكشاك مع الاهتمام بأعمال التشجير والزراعة وتركيب بلاط الانترلوك في الجزيرة الوسطي في شوارع منطقة شرق السكة الحديد.

 

محافظ الأقصر يتابع تطوير موقف الأقاليم 

 وخلال تفقده لأعمال تطوير موقف الأقاليم والمحافظات شرق السكة الحديد، وجه المحافظ بسرعة انجاز العمل بالموقف وافتتاحه في أسرع وقت خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدا علي ضرورة مراعاة تطبيق الهوية البصرية في اعمال تصميم اللوحات الإرشادية بالموقف.

 

 

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