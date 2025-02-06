جولة موسعة لمحافظ الأقصر بنجع الخطباء وشرق السكة (صور)

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة في مدينة الأقصر تفقد خلالها أعمال تمهيد الشوارع بنجع الخطباء برفقة اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد للمحافظة والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة.

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تركيب الانترلوك

أكد المحافظ خلال الجولة ضرورة تنفيذ خطة تطوير الطرق والشوارع بنجع الخطباء مع استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك للشوارع والحارات.

كما تفقد المحافظ عددا من الشوارع بمنطقة شرق السكة الحديد ووجه برفع كفاءة الشوارع ودهان الأعمدة والأكشاك مع الاهتمام بأعمال التشجير والزراعة وتركيب بلاط الانترلوك في الجزيرة الوسطي في شوارع منطقة شرق السكة الحديد.

محافظ الأقصر يتابع تطوير موقف الأقاليم

وخلال تفقده لأعمال تطوير موقف الأقاليم والمحافظات شرق السكة الحديد، وجه المحافظ بسرعة انجاز العمل بالموقف وافتتاحه في أسرع وقت خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدا علي ضرورة مراعاة تطبيق الهوية البصرية في اعمال تصميم اللوحات الإرشادية بالموقف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.