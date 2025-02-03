الإثنين 03 فبراير 2025
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محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير منطقة حوض 18

محافظ الأقصر يعقد
محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير منطقة حوض 18

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا، لمتابعة استكمال أعمال التطوير الجارية بمنطقة حوض 18 بمدينة الأقصر، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبوزيد.

تطوير منطقة الـ18 في الأقصر 


وخلال الاجتماع استعرض المحافظ موقف تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بالمنطقة، حيث أوضح  المهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تم استئناف شبكات الصرف الصحي بالمنطقة في ديسمبر 2024، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم إزالة الزراعات وفتح الشوارع ببعض مسارات شبكات الانحدار، حيث تمكنت الشركة المنفذة المقاولون العرب من تنفيذ 40% من خط الانحدار الرئيسي، وجاري استكمال الأعمال فور إزالة المعوقات والتعارضات.


كما استعرض المحافظ خلال اللقاء الخريطة المعدلة لجزء من الحوض، كما استعرض موقف استكمال أعمال تمهيد وفتح الشوارع بالمنطقة، مشددا على إزالة أي أنواع من التعديات على حرم الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وموجها مديري ومسئولي الجهات المعنية باستكمال أعمال فتح الطرق والكهرباء والصرف الصحي والمرافق.


حضر اللقاء المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق،  والمهندسة نيفين حسيب مدير مركز شبكات المرافق بالمحافظة، وأحمد حسن مدير الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، ومسئولي شركة مياه الشرب بالأقصر.

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