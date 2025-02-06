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تعليم الأقصر يستعد لتدشين مبادرة "المحاضرات الدراسية" لطلاب الثانوية العامة

اجتماع تعليم الاقصر
اجتماع تعليم الاقصر

 شهد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعًا لرؤساء أقسام التعليم الثانوي بالإدارات ومديري المدارس الثانوية وموجهي عموم المواد، تدشينًا لمبادرة المحاضرات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة، يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

محاضرات الثانوية العامة 

 وجه وكيل تعليم الأقصر خلال الاجتماع بضرورة عمل جدول لعقد محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الثانوية على أن يحاضر فيها أكفئ المعلمين والموجهين بجميع الإدارات التعليمية.

 

وشدد على ضرورة توعية الطلاب بجهود وزارة التربية والتعليم في تقديم وسائل مساعدة لدعمهم دراسيًا والمتمثلة في بنك المعرفة المصري ومجموعة قنوات مدرستنا الفضائية، وغيرها من المنصات التعليمية التي تتيحها الوزارة عبر الإنترنت.

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