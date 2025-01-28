هبوط اضطراري لـ بالون على متنه 24 سائحا بمنطقة جبلية في الأقصر

أعلنت وزارة الطيران المدني أنه أثناء تشغيل رحلات البالون الطائر بمنطقة الأقصر، اليوم 28 يناير 2025، تعرضت إحدى رحلات شركة "دريم للبالون" لهبوط اضطراري في منطقة جبلية بالقرنة غرب النيل، وذلك نتيجة تغير مفاجئ في اتجاه الرياح أثناء الطيران.

وكان على متن البالون 24 راكبًا من جنسيات تايوانية وصينية، وتم الهبوط بسلام دون تسجيل أي إصابات.

وعلى الفور، تم تفعيل خطة الطوارئ وإدارة الحدث بكفاءة من خلال مركز عمليات الوزارة بـسلطة الطيران المدنى ومركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة وبالتنسيق مع شركة البالون، وإدارة أرض إقلاع البالون، والشركة المصرية للمطارات، ومحافظة الأقصر، ومركز البحث والإنقاذ، والجهات المعنية الأخرى.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب، حيث وصلت عربات الدفع الرباعي إلى موقع الهبوط، وتم إخلاء الركاب بسلام ونقلهم إلى أماكن آمنة.

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