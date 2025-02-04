الثلاثاء 04 فبراير 2025
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بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، اعتمد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية رسميًا، بنسبة نجاح 76.51%.

 

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس 

وتوفر فيتو خدمة الاطلاع علي نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس من هنــــا

 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في الأقصر 

 وأوضح  الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن نسبة النجاح لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الأول 76.51 %،  و نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 100%، بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى للفصل الدراسى الأول 56 %، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 100%.

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