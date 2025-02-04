ولسه اللي جاي أوحش، نجيب ساويرس يعلق على قرارات ترامب المثيرة للجدل

علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على القرارات المثيرة للجدل، التي يتخدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ توليه رئاسة أمريكا في ولايته الثانية، وقال ساخرًا: "الرئيس ترامب هيسلينا يوميًا بقرارته العنترية".

ووصف رجل الأعمال نجيب ساويرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أول ديكتاتور أمريكي منتخب، كما أشار إلى أن القادم في قرارات ترامب ليس جيدًا، حيث قال: "ولسة اللى جاي أوحش".

ساويرس يعلق على قرارات ترامب المثيرة للجدل

وقال نجيب ساويرس، عبر منصة "أكس": "كما ذكرت سابقا أن الرئيس ترامب هيسلينا يوميًا بقراراته العنترية... أصبحنا نصبح كل يوم عليها وعلى تعليقاته".

ووصف رجل الأعمال نجيب ساويرس الرئيس الأمريكي ترامب بأنه أول ديكتاتور أمريكي منتخب، متابعا: لسه اللي جاي أوحش.. يا منجي".

قرارات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي ترامب

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية اتخذ عدد من القرارات الصادمة للعالم والمثيرة للجدل، ومنها إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية مع المكسيك، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ وانسحاب البلاد من منظمة الصحة العالمية.

ترامب يثير العالم بقرارات صادمة، فيتو

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عددا من الأوامر التنفيذية لتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا"، واتخذ قرار تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين.

وأمر ترامب بالتعامل مع إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة وأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.

ترامب يفرض رسومًا جمركية ويطالب بتهجير الفلسطينيين

وفرض ترامب رسومًا جمركية على شركاء الولايات المتحدة على كندا والمكسيك والصين، الشركاء التجاريين الرئيسيين لأمريكا، مع فرض نسبة أقل من الضرائب على واردات الطاقة الكندية، وسارعت الدول الثلاثة للرد على قرارات ترامب.

قرارات مثيرة للرئيس ترامب، فيتو

وأكد البيت الأبيض أن ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على واردات الطاقة الكندية، حتى تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة.



كما أن ترامب طرح خطة وصفها بأنها خطة لـ"تطهير" غزة، قائلًا إنه "يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط".

وقال دونالد ترامب للصحفيين: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، وواصف غزة بأنها "مكان مدمر"، مضيفًا أن عملية التهجير التي يريدها "مؤقتة أو طويلة الأجل".

كما طالب بضم كندا وجرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي رفته كل من كندا والدنمارك.

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