الأحد 26 يناير 2025
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بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

وجه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أنه لا حل ولا سلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا بحل الدولتين، وذلك ردًا على ما طرحه ترامب من فكرة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن.

رسالة قوية من ساويرس للرئيس الأمريكي ترامب

وأوضح المهندس نجيب ساويرس أن حل الدولتين سيفتح الباب لحكم غزة لممثلي الشعب الفلسطيني المنتخب، ويسهل إعادة إعمار غزة وينهي معاناة سكان غزة.

وقال المهندس نجيب ساويرس، عبر منصة أكس، في رسالته التي وجهها لـ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "الأخ ترامب عايز يهجر الفلسطينيين لمصر والأردن...لا حل ولا سلام إلا بحل الدولتين..". 

وأوضح المهندس نجيب ساويرس أن "حل الدولتين أيضا سيفتح الباب لحكم غزة والضفة لممثلي الشعب الفلسطيني المنتخب وينهي انفراد حماس بحكم غزة ويسهل عملية إعادة تعمير غزة وينهي معاناة سكانها".

 

 

ترامب يطرح خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن

جدير بالذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح، أمس السبت، خطة وصفها بأنها خطة لـ"تطهير" غزة، مشيرة إلى ما قاله ترامب إنه "يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط".

ترامب يطرح خطة تهجير الفلسطينين لمصر والأردن، فيتو
ترامب يطرح خطة تهجير الفلسطينين لمصر والأردن، فيتو


وقال دونالد ترامب للصحفيين: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، وواصف غزة بأنها "مكان مدمر"، حسبما ذكرت الـ "BBC"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون "مؤقتة أو طويلة الأجل".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إسرائيل طلبت عددًا كبيرًا من الأشياء من الولايات المتحدة، ويجري تسليمها حاليًا، وذلك ردًا على تقارير صحفية أفادت بأن إدارته أفرجت عن شحنة قنابل يبلغ وزنها 907 كيلو جرام.

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "TRuth": "الكثير من الأشياء التي كانت إسرائيل قد طلبتها ودفعت ثمنها، ولكن لم يُرسلها (الرئيس السابق جو) بايدن، باتت الآن في طريقها إلى التسليم".

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