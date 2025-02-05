قطاع غزة بعيون ترامب.. مشروع تطوير عقاري مملوك لأمريكا بلا فلسطينيين.. وهذا سر تغيير عبارة «تطهير غزة»

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمسكه باقتراحه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ورغم رفض مصر والأردن إلا أنه كرر تصريحاته التي يبدو فيها واثقا من استقبال الدولتين العربيتين لسكان القطاع، بل إنه زاد تفاصيل جديدة توضح رؤيته لمستقبل المنطقة، لتكون منطقة سياحية تملكها وتديرها الولايات المتحدة مباشرة.

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

رؤية الرئيس الأمريكي الكاملة أعلنها في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، وقال فيه: "إن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية، سنستولي على تلك القطعة ونطورها ونخلق آلاف وآلاف الوظائف، وستكون شيئا يمكن للشرق الأوسط بأكمله أن يفخر به".

قطاع غزة، فيتو

وأضاف أن موقف الملكية طويل الأمد للولايات المتحدة هو جزء من هذا المشروع، من شأنه أن يحقق استقرارا كبيرا في الشرق الأوسط، بحسب وكالة بلومبرج.

وردًا على سؤال عمن سيعيش هناك، قال ترامب: "أتخيل أناس العالم يعيشون هناك، شعوب العالم. ستجعل ذلك مكانًا دوليًا لا يصدق. وأعتقد أن الإمكانات الموجودة في قطاع غزة لا تصدق، ويمكن أن يصبح القطاع بمثابة ريفييرا الشرق الأوسط".

ترامب، المطور العقاري السابق، قال في السابق إنه يمكن إعادة بناء القطاع المكتظ بالفلسطينيين، بشكل أفضل من موناكو، لتصبح ملاذا للاثرياء في البحر الأبيض المتوسط، وبعد أن استخدم في بداية محاولاته لترويج مبادرته تعبير "تطهير غزة"، أجرت الإدارة الأمريكية تعديلا لتتفادى تهمة "التطهير العرقي" إذ أدخل مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تغييرا ليجعله "إنسانيا" من خلال تصريحات قال فيها: إن "سكان قطاع غزة يعيشون بين آلاف الذخائر غير المنفجرة وأكوام من الأنقاض".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

لماذا يرغب ترامب في تهجير أبناء غزة؟

من وجهة نظر الرئيس الأمريكي، فإن قطاع غزة كان رمزا للموت والدمار لعقود طويلة، وكان سيئا جدا لكل من يعيش بالقرب منه، وخاصة لمن يعيشون فيه، معتبرا أن إعادة الإعمار لا ينبغي أن تجري في ظل نفس الأشخاص الذين عاشوا هناك، وقاتلوا من أجل القطاع، وماتوا هناك، وعاشوا حياة بائسة فيه.

وقال: "لدي وجهة نظر مختلفة تماما عن غزة. أعتقد أنه ينبغي أن يحصلوا على قطعة أرض جديدة وجميلة، ونحصل على بعض الأشخاص لتمويل بنائها وجعلها مكانا صالحا للعيش، جميلا، وممتعا. إذا قالوا إنهم لا يريدون، لا أعرف كيف يمكن أن يرغبوا في البقاء. إنها منطقة دمار شامل، مجرد موقع مدمر بالكامل".

وأضاف: "إذا استطعنا العثور على قطعة الأرض المناسبة، أو عدة قطع أراضٍ، وبناء أماكن جيدة جدًا لهم مع وجود تمويل وفير في المنطقة، وهذا أمر مؤكد، فأعتقد أن ذلك سيكون أفضل بكثير من العودة إلى غزة، التي شهدت عقودا من الموت والدمار".

أين سيذهب السكان؟

وقال ويتكوف ومستشار الأمن القومي، مايك والتز: إن الإدارة الأمريكية تقر بأنه سؤال كبير، فيما كشف أن الإدارة على تواصل مع عدد من الحلفاء في المنطقة وعلينا أن نجد حلا جماعيًا لهذه المشكلة.

وكان ترامب حاسما بشأن قبول الأردن ومصر استقبال سكان غزة، لكنه لاحقا أضاف أن دولا أخرى ستقبل بذلك، وسط إصرار الرئيس الأمريكي على أن القاهرة وعمّان، رغم تصريحاتهما الرافضة، ستقبلان، قائلا: إن "ملك الأردن عبد الله الثاني، والجنرال رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، سيفتحان قلبهما وسيمنحوننا الأرض التي نحتاجها لإنجاز هذا المشروع. وسيمكن للناس العيش في وئام وسلام".

ووفقا لرؤية ترامب، فإنه سيبنى أربع أو خمس أو ست مناطق لسكان غزة، وذلك بعد جمع مبالغ هائلة من المال مقدمة من دول غنية مستعدة للتمويل، وفق تعبيره.

وقال ترامب في هذا الشأن خلال المؤتمر الصحافي: "نبحث عن دول أخرى لديها قلوب إنسانية، وهناك العديد منها التي ترغب في القيام بذلك، ونقوم ببناء مناطق متعددة يمكن أن تشغلها في النهاية 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، ما ينهي الموت والدمار، وبصراحة، ينهي سوء الحظ الذي رافق هذا المكان. يمكن تمويل ذلك من قبل الدول المجاورة ذات الثروات الهائلة".

ومن سيتحمل التكلفة؟

وتحدث ترامب بشكل واضح عن أن مسألة إعادة التوطين ستحتاج "تمويل وفير"، ثم استفاض بأن هناك الكثير من الأشخاص في المنطقة الذين سيفعلون ذلك.

وقال: "بعض الدول الغنية في المنطقة هناك ترغب في رؤية ذلك يحدث. أنا أعلم أن السعودية تريد رؤية السلام، يمكنني رؤية ذلك، والعديد من الدول هناك كلها تريد السلام. ربما أكون مخطئًا، لكنني أعتقد أن إيران قد ترغب في رؤية السلام".

ما عدد من يريد ترامب تهجيرهم؟

كل سكان قطاع غزة، إذ قال ترامب مجيبا على السؤال: "نحن نتحدث عن حوالي 1.7 مليون شخص، ربما 1.8 مليون، لكنني أعتقد أن جميعهم سيتم إعادة توطينهم في مناطق يمكنهم فيها العيش حياة جميلة دون القلق من الموت".

أليس ذلك ترحيلا قسريا للفلسطينيين من غزة؟

يبرر ترامب عودة الفلسطينيين وبقائهم في غزة، بأنه لا خيار آخر أمامهم، ويعتقد أنه إذا أتيحت لهم الفرصة، فسيحبون ذلك، إذا كان لديهم بديل لهذا الوضع.

وقال: سكان غزة لا يملكون أي بديل في الوقت الحالي، أعني، هم هناك لأنهم لا يملكون خيارًا آخر، إنها مجرد كومة ضخمة من الأنقاض الآن. إنه وضع لا يمكن العيش فيه وخطير للغاية، فإطلاق النار يحدث في كل مكان، والقصف مستمر على كلا الجانبين.

وأضاف: أعتقد أنه إذا كانت لديهم فرصة للانتقال، إما كمجموعة كبيرة أو صغيرة لتوفير حلول لما يقرب من مليوني شخص، سيكونون سعداء للغاية بذلك.

هل يحق لسكان غزة العودة إلى القطاع إذا غادروه؟

كانت إجابة ترامب خلال المؤتمر الصحفي: "سيكون هذا هو أملي، لماذا قد يرغبون في العودة؟ المكان كان جحيما، لقد كان واحدا من أقسى وأشرس الأماكن على وجه الأرض، والآن لا أحد يمكنه العيش هناك".





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