كانييه ويست يكشف عن إصابته بالتوحد

أعلن مغني الراب ومنتج الأغاني الأمريكي كانييه ويست عن إصابته بمرض التوحد، مؤكدًا أنه تم تشخيصه بشكل خاطئ في الماضي، وأن الفضل في اكتشاف الحلة الجديدة يعود لزوجته الحالية بيانكا سينسوري.

أكد كانييه أثناء ظهوره مؤخرًا في بودكاست “The Download” الذي يقدمه المذيع جاستن لابوي، أن تشخيصه باضطراب ثنائي القطب كان في الواقع "تشخيصًا خاطئًا" وأنه في الواقع مصاب بـالتوحد.

وأضاف كانييه أن سبب اكتشاف إصابته بالتوحد هي شريكته الحالية بيانكا سينسوري، حيث شجعته على طلب رأي ثانٍ فيما يتعلق بتشخيصه الأولي، قائلًا: “أخذتني زوجتي لأنها قالت، ”هناك شيء في شخصيتك لا يبدو أنه اضطراب ثنائي القطب، لقد رأيت اضطرابًا ثنائي القطب من قبل"، وبعد ذلك اكتشفت، إنه في الحقيقة حالة من التوحد التي أعاني منها".

وبرر كانييه خلال المقابلة كيفية تعامله مع من حوله، وافعاله المثيرة للجدل وتصريحاته المهينة التي قالها على مدار السنوات القليلة الماضية ترجع لمرضه، فقال: "الأمر صعب للغاية بالنسبة لهم لأن هذا مثل رجل ناضج، لا يمكن إخباره ما يفعل وما لا يفعل، ولا يمكن السيطرة على حسابه المصرفي، ولا يمكن التحكم في ما أقوله على تويتر".

وأضاف أيضًا: "النوبات" التي شهدها الجمهور ترجع إلى الشعور المستمر بعدم السيطرة ورغبته في الخروج عن السيطرة نتيجة لذلك.

كما زعم كانييه ويست أنه منذ تلقيه تشخيصًا جديدًا، توقف عن تناول الدواء الذي تم وصفه له سابقًا، موضحًا: “إن الأمر يتعلق بإيجاد أشياء لا تعيق الإبداع، ومن الواضح أن هذا ما أحضره للعالم”.

إصابة كانييه بالاضطراب ثنائي القطب

في عام 2018، بدأ كاني ويست في الحديث علنًا عن العيش مع الاضطراب ثنائي القطب، والذي ذكره لأول مرة في ألبومه “ye” من ذلك العام، أشار إلى الحالة باعتبارها "قوته العظمى".

في عام 2020، وفي وسط سلسلة من التصريحات والأفعال العامة غير المنتظمة من جانب الموسيقي الشهير، أصدرت زوجة كاني آنذاك كيم كارداشيان بيانًا يتناول تشخيص حالته بشكل مباشر، داعية إلى التعاطف فيما يتعلق بـ "سلوكه القهري".

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