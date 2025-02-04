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ثقافة وفنون

كانييه ويست يكذب واقعة طرده من حفل جرامي ويكشف عن اسم مغنٍّ شهير وراء الشائعة

كانييه ويست وزوجته،
كانييه ويست وزوجته، فيتو

في أول تعليق من المغني، كانييه ويست، على طرده من حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية.

 أكد كانييه ويست، في منشور له عبر حسابه علي موقع “انستجرام”، أنه لم يطرد من الحفل، وأنه غادر هو وزوجته حفل جرامي،  مباشرة بعد مرورهما على السجادة الحمراء، ولم يدخل قاعة الحفل من الأساس حتى يتم طرده.

واتهم المغني الشهير، الصحفي الأسمر دون ليمون، بأنه هو من بدأ الشائعة، التي أفادت بطُرِده من حفل جوائز جرامي مع زوجته بيانكا سينسوري.

منشور كانييه
منشور كانييه

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

أصدر المغني ورجل الأعمال، كانييه ويست، بيانا، في أول تعليق له حول ظهور زوجته مصممة الأحذية بيانكا، عارية على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية.

نشر كانييه بيانًا، البيان عبر  صفحته الرسمية على موقع “انستجرام”، قبل أن يحذفه.

وعلق كانييه، على فستان زوجته بيانكا سينسوري المثير للجدل في حفل جوائز جرامي، قائلا: "الفستان كان قطعة أزياء راقية، مخصصة تم إنشاؤها لظهور بيانكا سينسوري في حفل توزيع جوائز جرامي، وهو مصمم حسب الطلب لأجمل فتاة على الإطلاق.. حبيبتي، وصديقتي المقربة وزوجتي".

 

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فستان زوجة كانييه الشفاف

طرد كانييه ويست وزوجته بعد ظهورها عارية على السجادة الحمراء لـ جرامي

طردت إدارة حفل جرامي، المغني الشهير كانييه ويست وزوجته بيانكا، من حفل جرامي، بعد ظهورها عارية على السجادة الحمراء للحفل، وكشفت مصادر أن طرد كانييه وزوجته كان بسبب حضورهما للحفل دون توجيه دعوة لهما.

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

طرد كانييه ويست وزوجته بعد ظهورها عارية على السجادة الحمراء لـ جرامي

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