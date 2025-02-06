الجسد مقابل ألبوم، أول تعليق من كيم كارداشيان على تصرف زوجة كانييه ويست في الجرامي

أكد مصدر مقرب من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أنها شعرت بغضب واشمئزاز من زوجها السابق كانييه ويست وزوجته بيانكما سينسوري، بسبب تصرفهما في حفل الجرامي.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة sun us أن كيم تشعر بالاشمئزاز والانزعاج من حيلة كانييه للترويج لألبومه الجديد من خلال عرض جسد زوجته على الملأ.

وأضاف "ما يجعلها غاضبة حقًّا هو وقوفه هناك، وأمر بيانكا بفعل أشياء مهينة ومذلة حقًا. فمن الواضح أنه يحاول فرض سلطته عليها. يقف هناك بكامل ملابسه، بينما يرى العالم زوجته وهي عارية تمامًا من أجل حيلة لا أكثر".

وأكد المصدر "شعرت كيم كارداشيان بالغثيان بسبب سلوك ويست ودور بيانكا سينسوري فيه، خاصة أن أطفالها أصبحوا الآن في سن واعية لفهم أخبار المشاهير".

كما قررت كيم كارداشيان التركيز على أطفالها نورث، سانت، شيكاغو وسالم، حيث رصدتها عدسات الكاميرا وهي تصطحبهم إلى مسرحية موسيقية على مسرح هوليوود بانتجز، في محاولة واضحة لإبعادهم عن تداعيات تصرفات والدهم وزوجته الجديدة.

لم يكن هذا أول رد فعل من كيم تجاه أسلوب بيانكا سينسوري الجريء، إذ سبق أن حذرت كانييه في نوفمبر الماضي من أن ظهور زوجته بملابس كاشفة قد يؤثر سلبيًا على أطفالهما.

ووفقًا لأحد المصادر، فإن كيم هددت بتقييد زيارة كانييه للأطفال إذا كانت بيانكا ستتواجد معهم بملابس غير لائقة.

رغم انشغالها بمشاريعها التجارية ومسيرتها في مجال الأزياء والتلفزيون، تسعى كيم إلى خلق بيئة مستقرة لأطفالها. ففي أكتوبر الماضي، نظمت عرضًا خاصًا لفيلم “Wicked” في منزلها، حضره أفراد عائلتها، بما في ذلك والدتها كريس جينر وشقيقاتها كورتني، كلوي، وكايلي جينر، بالإضافة إلى النجمتين سينثيا إريفو وأريانا غراندي، اللتين تلعبان الأدوار الرئيسية في الفيلم.

وكانت بيانكا سينسوري زوجة كانييه قد تضدرت العناوين قبل أيام، بسبب إطلالتها الجرئية في حفل الجرامي.

يذكر أن كيم كارداشيان تزوجت كانييه ويست عام 2014، لكنهما تطلقا رسميًّا في 2022، ولديهما معًا أربعة أطفال.

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