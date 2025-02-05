كانييه ويست يعرض ملابس زوجته العارية للبيع

ربما يكون لدى المغني كانييه ويست طريقة لجنونه عندما يتعلق الأمر بأسلوب ملابس زوجته بيانكا سينسوري، الذي لا يخفي أي شيء، فبعد ساعات من ظهورها عارية علي السجادة الحمراء لجوائز جرامي، أعلن كانييه ويست عن عرض بذلة الجسم شبه العارية التي ارتدتها زوجته في حفل ما بعد الجرامي، للبيع عبر موقعه، وهو ما قد يشير إلي أن ظهور زوجته الغريب في جرامي، ربما يكون طريقة لتسويق بيع تصميمات ملابسها العارية والغريبة.

كانييه ويست يبيع ملابس زوجته العارية

أجرى قطب الراب، ورجل الأعمال، كانييه ويست، بث إعلان على التلفزيون، يشجع المعجبين والجمهور، على زيارة موقعه التجاري، على الإنترنت Yeezy.

يضم الموقع التجاري، عددًا من إطلالات ملابس الشارع، بما في ذلك البلوزات، والقمصان، والجوارب والبلوزات ذات القلنسوة، التي صممها كانييه ويست مؤخرا، بعد فسخ تعاقده مع إيدادس.

كما تضمن الموقع ولأول مرة، بذلة جسم شفافة مطابقة لتلك التي ارتدتها بيانكا، في حفل ما بعد جوائز جرامي، مقابل 20 دولارًا فقط.

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